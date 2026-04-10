Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Orbán Viktor

Szentesre és Debrecenbe is ugyanazokat a provokátorokat küldte Magyar Péter

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Hír TV leleplezése rávilágított: szervezett provokátorok járják az országot, hogy trágár bekiabálásokkal zavarják meg az országjárás debreceni állomását. Orbán Viktor kampánykörútját szervezetten utaztatott tiszás provokátorok kísérik.
Orbán ViktorTisza PártVálasztás 2026kampányországjárás

A Hír TV riportere megismerte az egyik tüntetőt Orbán Viktor debreceni nagygyűlésén, hogy korábban már találkoztak Szentesen is, amikor a férfi ugyanígy tüntetett a miniszterelnök ellen.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A provokátor a riporter kérdésére megerősítette, hogy valóban ő volt az, valamint azt is bevallotta, hogy szervezetten járják az országot.

A debreceni országjárás békés hangulatát a Tisza Párt trágár bekiabálói sem tudták megtörni, bár a szervezett provokátorok láthatóan komoly logisztikai munkát fektettek a zavarkeltésbe. 

A Hír TV leleplezése rávilágított, hogy ugyanazok az arcok tűnnek fel 180 kilométeres távolságokban is, miközben Magyar Péter támogatói szakmai kérdésekre válaszolni nem tudnak. Debrecen népe elutasította az importált agressziót, a provokáció pedig végül kudarcba fulladt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
