Szentesre és Debrecenbe is ugyanazokat a provokátorokat küldte Magyar Péter

A Hír TV riportere megismerte az egyik tüntetőt Orbán Viktor debreceni nagygyűlésén, hogy korábban már találkoztak Szentesen is, amikor a férfi ugyanígy tüntetett a miniszterelnök ellen.

Orbán Viktor kampánykörútját Debrecenben sem tudták megzavarni a provokátorok Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A provokátor a riporter kérdésére megerősítette, hogy valóban ő volt az, valamint azt is bevallotta, hogy szervezetten járják az országot.

A debreceni országjárás békés hangulatát a Tisza Párt trágár bekiabálói sem tudták megtörni, bár a szervezett provokátorok láthatóan komoly logisztikai munkát fektettek a zavarkeltésbe.

A Hír TV leleplezése rávilágított, hogy ugyanazok az arcok tűnnek fel 180 kilométeres távolságokban is, miközben Magyar Péter támogatói szakmai kérdésekre válaszolni nem tudnak. Debrecen népe elutasította az importált agressziót, a provokáció pedig végül kudarcba fulladt.