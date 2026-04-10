Szentesre és Debrecenbe is ugyanazokat a provokátorokat küldte Magyar Péter

A Hír TV riportere megismerte az egyik tüntetőt Orbán Viktor debreceni nagygyűlésén, hogy korábban már találkoztak Szentesen is, amikor a férfi ugyanígy tüntetett a miniszterelnök ellen.
A provokátor a riporter kérdésére megerősítette, hogy valóban ő volt az, valamint azt is bevallotta, hogy szervezetten járják az országot.
A debreceni országjárás békés hangulatát a Tisza Párt trágár bekiabálói sem tudták megtörni, bár a szervezett provokátorok láthatóan komoly logisztikai munkát fektettek a zavarkeltésbe.
A Hír TV leleplezése rávilágított, hogy ugyanazok az arcok tűnnek fel 180 kilométeres távolságokban is, miközben Magyar Péter támogatói szakmai kérdésekre válaszolni nem tudnak. Debrecen népe elutasította az importált agressziót, a provokáció pedig végül kudarcba fulladt.