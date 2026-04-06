Orbán Viktor a szerb határnál ad tájékoztatást a katonai védelemről – kövesse nálunk élőben!

Ahogyan korábban megírtuk, szabotázsakció gyanúja miatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el a szerb–magyar határ közelében: a gázvezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá helyezték. Orbán Viktor közlése szerint a szerb oldalon robbantást terveztek, ezért a katonák már úton vannak, és rendszeres járőrözést indítanak a térségben. Élőben jelentkezem a fejleményekkel! – írta videóbejegyzéséhez a miniszterelnök a közösségi médiában.

Orbán Viktor a magyar-szerb határnál.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: A katonai védelem a magyarországi szakaszon elindult