Most érkezett: új munkaszüneti nap jöhet a nyár közepén Magyarországon?

Döbbenet: a világ egyik legnagyobb autógyártója is belép a Forma-1-be

Orbán Viktor Szijjártó visszautasításáról: Ez már súrolja a hazaárulást

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő parlamenti frakcióvezetője bejelentette, hogy sikerült megállapodásra jutniuk a parlamenti delegációkkal a bizottsági helyekről és a tisztségviselőkről. A tárgyalások legkritikusabb pontja Szijjártó Péter személye volt, akit a Fidesz elsőként jelölt az Országgyűlés alelnöki pozíciójára, ám azt a frakcióvezető a Tisza Párt nevében elutasította – számolt be a Hír TV.
A Fidesz végül új javaslattal állt elő: Vitályos Esztert jelölték a posztra, akit a Tisza Párt is alkalmasnak talált a feladatra. Szijjártó Péter elutasításával kapcsolatban Orbán Viktor is megszólalt, a döntést méltatlannak nevezte.

Orbán Viktor kiállt minisztere mellett (Fotó: MTI/ Koszticsák Szilárd)

Orbán Viktor is megszólalt Szijjártó elutasításával kapcsolatban

A döntés nem maradt visszhang nélkül. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök határozottan kiállt minisztere mellett, akit „Magyarország legsikeresebb külügyminiszterének” nevezett. Kijelentette: 

azok, akik Szijjártó Péter szakmai munkáját vagy alkalmasságát kérdőjelezik meg, véleménye szerint közel állnak a hazaáruláshoz.

 

