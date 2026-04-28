Orbán Viktor Szijjártó visszautasításáról: Ez már súrolja a hazaárulást

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő parlamenti frakcióvezetője bejelentette, hogy sikerült megállapodásra jutniuk a parlamenti delegációkkal a bizottsági helyekről és a tisztségviselőkről. A tárgyalások legkritikusabb pontja Szijjártó Péter személye volt, akit a Fidesz elsőként jelölt az Országgyűlés alelnöki pozíciójára, ám azt a frakcióvezető a Tisza Párt nevében elutasította – számolt be a Hír TV.
A Fidesz végül új javaslattal állt elő: Vitályos Esztert jelölték a posztra, akit a Tisza Párt is alkalmasnak talált a feladatra. Szijjártó Péter elutasításával kapcsolatban Orbán Viktor is megszólalt, a döntést méltatlannak nevezte.
A döntés nem maradt visszhang nélkül. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök határozottan kiállt minisztere mellett, akit „Magyarország legsikeresebb külügyminiszterének” nevezett. Kijelentette:
azok, akik Szijjártó Péter szakmai munkáját vagy alkalmasságát kérdőjelezik meg, véleménye szerint közel állnak a hazaáruláshoz.
