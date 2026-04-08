Orbán Viktor: Az új kormánynak minden szakmai tudására szükség lesz az energiaválság kezeléséhez

Célegyenesben a kampányhajrá

A beszélgetés végén a műsorvezető a választással kapcsolatos személyes érzéseiről kérdezte a miniszterelnököt. Orbán Viktor elmondta, nem izgul, ugyanakkor érzi a választás súlyát és a vele járó drukkot. Hangsúlyozta: a döntés az emberek kezében van, és annak eredményét el fogja fogadni. A kormányfő mindenek előtt Istent nevezte meg, amikor a választás kimeneteléről beszélt, majd jelezte: vasárnap estére pozitív eredményre számít.

Orbán Viktor világossá tette, hogy a választás végkimenetele kizárólag a magyar emberek döntése lesz. Hozzátette: arra számít, hogy vasárnap este jó híreket kap, vagyis a Fidesz–KDNP győzelmével zárul a választás.

Orbán Viktor: Mindenki viselje a felelősséget a kijelentéseiért

A műsorvezető felvetette, hogy Orbán Viktor beszédeiben ritkán jelenik meg önkritika, és hiányolta, hogy a miniszterelnök a saját csapatával szemben is megfogalmazzon kritikát. Orbán Viktor erre úgy reagált:

ha nem jó a csapat, cseréld le, vagy segíts nekik jobbnak lenni. Mindig is férfiatlannak, elvtelennek gondoltam ezt a fajta nyilvános önkritikát.”

A beszélgetés során szóba került a Magyar Nemzeti Bank ügye is. A műsorvezető arra volt kíváncsi, mit üzen azoknak, akiket ez a kérdés foglalkoztat. A miniszterelnök világossá tette: a törvények mindenkire egyformán érvényesek, és mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a saját döntéseiért.

Orbán Viktor kiemelte, hogy sokan tévesen gondolják úgy, hogy mindenért a miniszterelnök felelős, miközben a jegybank működésére nincs közvetlen ráhatása. Úgy fogalmazott: az ellenzék gyakran olyan ügyekben kér számon rajta döntéseket, amelyekhez nincs is felhatalmazása.

Szoros versenyre számít a kormányfő

A műsorvezető a kampányról és a közvélemény-kutatási adatokról is kérdezte a miniszterelnököt, kiemelve, hogy a mérések sokszor egymásnak is ellentmondanak. Orbán Viktor elismerte:

nehéz jelenleg mérni, hogy hol tartunk. de igyekszünk mérni, mert valamilyen támpont kell.

Hozzátette, hogy a választás kimenetele jelenleg nyitott, és szoros versenyre számítanak.

„Nekünk most nem erőviszonyokat megfordító kampányt kell folytatnunk a következő napokban, hanem előnymegtartó kampányt”

– mondta Orbán Viktor a választásokig hátra lévő feladatokra reagálva.