Orbán Viktor: Az új kormánynak minden szakmai tudására szükség lesz az energiaválság kezeléséhez

Célegyenesben a kampányhajrá
A beszélgetés végén a műsorvezető a választással kapcsolatos személyes érzéseiről kérdezte a miniszterelnököt. Orbán Viktor elmondta, nem izgul, ugyanakkor érzi a választás súlyát és a vele járó drukkot. Hangsúlyozta: a döntés az emberek kezében van, és annak eredményét el fogja fogadni. A kormányfő mindenek előtt Istent nevezte meg, amikor a választás kimeneteléről beszélt, majd jelezte: vasárnap estére pozitív eredményre számít.
Orbán Viktor világossá tette, hogy a választás végkimenetele kizárólag a magyar emberek döntése lesz. Hozzátette: arra számít, hogy vasárnap este jó híreket kap, vagyis a Fidesz–KDNP győzelmével zárul a választás.
Orbán Viktor: Mindenki viselje a felelősséget a kijelentéseiért
A műsorvezető felvetette, hogy Orbán Viktor beszédeiben ritkán jelenik meg önkritika, és hiányolta, hogy a miniszterelnök a saját csapatával szemben is megfogalmazzon kritikát. Orbán Viktor erre úgy reagált:
ha nem jó a csapat, cseréld le, vagy segíts nekik jobbnak lenni. Mindig is férfiatlannak, elvtelennek gondoltam ezt a fajta nyilvános önkritikát.”
A beszélgetés során szóba került a Magyar Nemzeti Bank ügye is. A műsorvezető arra volt kíváncsi, mit üzen azoknak, akiket ez a kérdés foglalkoztat. A miniszterelnök világossá tette: a törvények mindenkire egyformán érvényesek, és mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a saját döntéseiért.
Orbán Viktor kiemelte, hogy sokan tévesen gondolják úgy, hogy mindenért a miniszterelnök felelős, miközben a jegybank működésére nincs közvetlen ráhatása. Úgy fogalmazott: az ellenzék gyakran olyan ügyekben kér számon rajta döntéseket, amelyekhez nincs is felhatalmazása.
Szoros versenyre számít a kormányfő
A műsorvezető a kampányról és a közvélemény-kutatási adatokról is kérdezte a miniszterelnököt, kiemelve, hogy a mérések sokszor egymásnak is ellentmondanak. Orbán Viktor elismerte:
nehéz jelenleg mérni, hogy hol tartunk. de igyekszünk mérni, mert valamilyen támpont kell.
Hozzátette, hogy a választás kimenetele jelenleg nyitott, és szoros versenyre számítanak.
„Nekünk most nem erőviszonyokat megfordító kampányt kell folytatnunk a következő napokban, hanem előnymegtartó kampányt”
– mondta Orbán Viktor a választásokig hátra lévő feladatokra reagálva.
A miniszterelnök kitért arra is, hogy az elmúlt években számos jelentős intézkedést hoztak, például a minimálbér emelését, az adókedvezmények bővítését és az édesanyák személyi jövedelemadó-mentességét. Ugyanakkor jelezte: ezekkel nem kíván külön kampányolni, mert ezek az intézkedések magukért beszélnek. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nem teljesen elégedett az elmúlt négy év teljesítményével.
Úgy látja, ha nem lett volna háborús helyzet, a kormány még többet tudott volna elérni.
Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékről és a háború áráról
Szóba került a Barátság kőolajvezeték lezárása is, és annak következményei. A műsorvezető arra volt kíváncsi, hogyan kezelné a miniszterelnök ugyanezt a helyzetet a választás után. Orbán Viktor erre úgy reagált:
az a kérdés, kinek fájna a válság kezelése. A családoknak, vagy a multiknak? A kár mértékének felmérése és kezelése a legfontosabb.
A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány már kezelt már úgy válságot, hogy annak az volt a kulcsa, hogy bevonták a közteherviselésbe azokat, akik extraprofitot értek el. Szerinte a fontos, hogy ne tegyék tönkre a gazdaság szereplőit. De most szakmailag minden tudásra szükség lesz. Ha meghallgatná néhány nagyobb állam vezetőjét, akkor azt hallaná, hogy az energiaválság elkerülhetetlen – fogalmazott Orbán Viktor.
Mint jelezte, az iráni háborúban megsérültek olyan berendezkedések, amik a világ gázellátásának egy tekintélyes részét adták. Ezeknek a helyreállítása pedig négy év lesz.
A kormányfő szerint jó hír, hogy hét hétig lehet tankerhajókkal közlekedni a Hormuzi-szorosban. De az előttünk álló két-három hónap nehéz lesz.
Hangsúlyozta: Magyarország a védett árakkal igyekszik segíteni a családokat, míg az élelmiszerek esetében a kormány a profit korlátozásával lépett fel, szintén a lakosság védelme érdekében.
Orbán Viktor: Fontos különbséget tenni az emberi és a diplomáciai barátság között
Korábban nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyben Orbán Viktor barátjának nevezi az orosz kormányfőt. Miután a Bloomberg kiszivárogtatta a magyar és orosz kormányfő beszélgetését, Orbán Viktor tisztázta a Vlagyimir Putyinnal kapcsolatos kijelentéseit: hangsúlyozta, hogy nem tekinti személyes barátjának az orosz elnököt, ugyanakkor diplomáciai szempontból fontos kapcsolatnak tartja.
Fontos különbséget tenni az emberi és a diplomáciai barátság között”
– mondta a miniszterelnök, hozzátéve: egy ország vezetőjeként kötelessége kapcsolatokat építeni Magyarország érdekében.
A műsorvezető egy kiszivárgott beszélgetésre utalt, amelyben Orbán Viktor barátjaként említi Vlagyimir Putyint. A kormányfő erre reagálva világossá tette: a kijelentés diplomáciai értelemben volt értendő.
A beszélgetés során az is felmerült, mi történne fordított esetben, ha Magyar Péter az ukrán vezetőt nevezné barátjának. Orbán Viktor erre úgy reagált:
Mi nem hallgatjuk le az ellenfeleinket”
– fogalmazott, majd hozzátette: nincs szükségük lehallgatásra, enélkül is tisztában vannak az ellenzék kapcsolataival.
A miniszterelnök ismét kiemelte: éles határt kell húzni a személyes és a diplomáciai viszonyok között.