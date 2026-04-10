Orbán Viktor: Közel a célvonal, de előtte még találkozzunk Székesfehérváron!

A miniszterelnök a közösségi oldalán ara hívja fel a figyelmet, hogy célegyenesbe fordult a Fidesz és Orbán Viktor választási kampánya. Két nappal az április 12-i választás előtt azon a Székesfehérváron tartja az utolsó előtti kampány rendezvényét a miniszterelnök, amely városhoz a középiskolai tanulmányai révén személyes kötődése is van.
Orbán Viktor országjárásának az utolsó előtti állomása Székesfehérvár
Az előzetes várakozások szerint ismét rendkívül nagy számú Fidesz szimpatizánssal este hat órakor fog találkozni Orbán Viktor a Városháza téren levő Országalmánál.
Közel a célvonal, de előtte még gyertek, találkozzunk ma 18:00 órakor Székesfehérváron! Én ott leszek"
- írta a miniszterelnök a fehérvári kampány gyűlésre hívó bejegyzéséhez.
Cser-Palkovics András fontos üzenetet küldött Orbán Viktor székesfehérvári fóruma előtt
Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán fordult a város lakóihoz. A polgármester arra kérte a városban élőket, különösen a különböző pártok szimpatizánsait, hogy legyenek türelemmel, és tartsák tiszteletben egymás véleményét. Mint fogalmazott, a pénteki esemény várhatóan jelentős forgalmat és sok érdeklődőt vonz a belvárosba, ezért különösen fontos a nyugodt, fegyelmezett viselkedés.