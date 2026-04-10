Orbán Viktor: Közel a célvonal, de előtte még találkozzunk Székesfehérváron!

A miniszterelnök a közösségi oldalán ara hívja fel a figyelmet, hogy célegyenesbe fordult a Fidesz és Orbán Viktor választási kampánya. Két nappal az április 12-i választás előtt azon a Székesfehérváron tartja az utolsó előtti kampány rendezvényét a miniszterelnök, amely városhoz a középiskolai tanulmányai révén személyes kötődése is van.

Székesfehérváron folyatódik Orbán Viktor országjárása. Péntek este ezúttal Székesfehérvárra látogat el a miniszterelnök a kampányjáró körútja utolsó előtti állomásaként.

Az előzetes várakozások szerint ismét rendkívül nagy számú Fidesz szimpatizánssal este hat órakor fog találkozni Orbán Viktor a Városháza téren levő Országalmánál.

Közel a célvonal, de előtte még gyertek, találkozzunk ma 18:00 órakor Székesfehérváron! Én ott leszek"

- írta a miniszterelnök a fehérvári kampány gyűlésre hívó bejegyzéséhez.



Cser-Palkovics András fontos üzenetet küldött Orbán Viktor székesfehérvári fóruma előtt

Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán fordult a város lakóihoz. A polgármester arra kérte a városban élőket, különösen a különböző pártok szimpatizánsait, hogy legyenek türelemmel, és tartsák tiszteletben egymás véleményét. Mint fogalmazott, a pénteki esemény várhatóan jelentős forgalmat és sok érdeklődőt vonz a belvárosba, ezért különösen fontos a nyugodt, fegyelmezett viselkedés.