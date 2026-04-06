Orbán Viktor: Terepszemle a határon

Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

Orbán Viktor előbb Kiskundorozsmára utazott; a miniszterelnök személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát, miután tegnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál. Később a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszára látogatott el, ahol a katonai védelmet megerősítették. A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök azt mondta, Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni.
– Készültségben. Ellenőrzés a kiskundorozsmai gázvezetéknél – írta legújabb Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomáshoz indul 2026. április 6-án. Mellette Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

– Emlékszünk még, amikor az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket, és néhányan minden erejükkel azt próbálták bizonyítani, hogy az oroszok a saját vezetéküket semmisítették meg? – tette fel a kérdést korábban Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója felhívta a figyelmet: jusson eszünkbe most, amikor a Török Áramlat elleni szabotázskísérlet kapcsán is megjelentek az ukránpárti „szakértők”.

Orbán Viktor, OrbánViktor, magyar-szerb határ, magyarszerbhatár, gázvezeték, Kiskundorozsma, 2026.04.06.
Orbán Viktor miniszterelnök a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomáshoz indul 2026. április 6-án. Mellette Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese. A kormányfő személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről

 

