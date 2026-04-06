Orbán Viktor: Terepszemle a határon

– Készültségben. Ellenőrzés a kiskundorozsmai gázvezetéknél – írta legújabb Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomáshoz indul 2026. április 6-án. Mellette Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

– Emlékszünk még, amikor az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket, és néhányan minden erejükkel azt próbálták bizonyítani, hogy az oroszok a saját vezetéküket semmisítették meg? – tette fel a kérdést korábban Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója felhívta a figyelmet: jusson eszünkbe most, amikor a Török Áramlat elleni szabotázskísérlet kapcsán is megjelentek az ukránpárti „szakértők”.