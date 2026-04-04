Orbán Viktor

Orbán Viktor terepszemlét tartott a Citadellán

2026. április 04. 20:57
Húsvétvasárnap megnyílik a felújított Citadella a nagyközönség előtt. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond majd.
Orbán ViktorkormányVálasztás 2026Citadella (Budapest)kampánycitadella

Orbán Viktor a vasárnapi átadó előtt meglátogatta a nemrég elkészült helyszínt.

Forrás: Reels képernyőkép

Felugrunk a Citadellára, a Gellért-hegy tetejére!”

 – jelentkezett be közösségi oldalán a kormányfő.

A Citadellán munkásokkal találkozott, akikkel rövid beszélgetés és közös szelfi volt a program. 

Kovács Ákos énekes, aki szintén a helyszínen tartózkodott egy cserét ajánlott fel a miniszterelnöknek, hogy inkább elmondja a beszédet, ha Orbán Viktor énekel. Holnap kiderült, hogy mire jutottak.

