Orbán Viktor terepszemlét tartott a Citadellán

Húsvétvasárnap megnyílik a felújított Citadella a nagyközönség előtt. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond majd.
Orbán Viktor a vasárnapi átadó előtt meglátogatta a nemrég elkészült helyszínt.
Felugrunk a Citadellára, a Gellért-hegy tetejére!”
– jelentkezett be közösségi oldalán a kormányfő.
A Citadellán munkásokkal találkozott, akikkel rövid beszélgetés és közös szelfi volt a program.
Kovács Ákos énekes, aki szintén a helyszínen tartózkodott egy cserét ajánlott fel a miniszterelnöknek, hogy inkább elmondja a beszédet, ha Orbán Viktor énekel. Holnap kiderült, hogy mire jutottak.
