Orbán Viktor a Tisza által idehívott külföldi titkosszolgálatoknak: El a kezekkel Magyarországtól!

„Örülünk, hogy vannak itt olyanok, akik még nem döntötték el, vasárnap kire húzzák az X-et. Örülünk, hogy a tiszások is eljöttek. Van néhány gondolat, amit ha meghallgatnak, ők is ránk fognak szavazni”– fogalmazott tegnap országjárásának debreceni állomásán Orbán Viktor a Dósa Nádor téren.

A miniszterelnök beszédében Debrecent a szabadság városának nevezte, és arra kérte a helyieket, hogy három fideszes képviselőt juttassanak a parlamentbe. Kiemelte, hogy a város az elmúlt években jelentős ipari központtá vált, amely szerinte hosszú távon is biztos megélhetést nyújthat a következő generációknak. Hozzátette, erre nemcsak Magyarországon, hanem Európa más részein is felfigyeltek.

Orbán Viktor: Kitartunk a családbarát politika mellett

Orbán Viktor a választás tétjét abban jelölte meg, hogy az ország meg tudja-e őrizni gazdasági és politikai mozgásterét. Úgy fogalmazott, nem szabad megengedni, hogy a magyarok pénzét külföldre vigyék, és a következő kormány egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy ezt megakadályozza.

Azt is mondta, a következő időszakban fel kell lépni a külföldi titkosszolgálatokkal szemben.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a tiszások behívták ide a külföi titkosszolgálatokat, hogy az ő segítségükkel nyerjék meg a választást.

A kormányfő hangsúlyozta: olyan vezetésre van szükség, amely megvédi a magyar családokat, különösen az energiaárak és a gazdasági kihívások terén. Felidézte, hogy 2010 óta jelentős forrásokat vontak el a bankoktól és nagyvállalatoktól, amelyeket – állítása szerint – a nyugdíjasok és a fiatalok támogatására fordítottak.

Emlékeztetett: visszaadták a 13. havi nyugdíjat, és elkezdték bevezetni a 14. havit.

Azt is mondta, a legalább kétgyermekes édesanyák mára élethosszig jövedelemadó-mentesek lettek. Hozzátette: akármilyen nehézségek lesznek a következő években, ki fognak tartani a családpolitika mellett.

Orbán Viktor szerint a következő évek nehezebbek lehetnek, ezért stabil kormányzásra és erős felhatalmazásra van szükség. Úgy fogalmazott, legalább hárommillió szavazat kell ahhoz, hogy Magyarország biztonságban maradjon, és képes legyen kezelni a közelgő kihívásokat.