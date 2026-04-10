Orbán Viktor a Tisza által idehívott külföldi titkosszolgálatoknak: El a kezekkel Magyarországtól!

„Örülünk, hogy vannak itt olyanok, akik még nem döntötték el, vasárnap kire húzzák az X-et. Örülünk, hogy a tiszások is eljöttek. Van néhány gondolat, amit ha meghallgatnak, ők is ránk fognak szavazni”– fogalmazott tegnap országjárásának debreceni állomásán Orbán Viktor a Dósa Nádor téren.
A miniszterelnök beszédében Debrecent a szabadság városának nevezte, és arra kérte a helyieket, hogy három fideszes képviselőt juttassanak a parlamentbe. Kiemelte, hogy a város az elmúlt években jelentős ipari központtá vált, amely szerinte hosszú távon is biztos megélhetést nyújthat a következő generációknak. Hozzátette, erre nemcsak Magyarországon, hanem Európa más részein is felfigyeltek.
Orbán Viktor: Kitartunk a családbarát politika mellett
Orbán Viktor a választás tétjét abban jelölte meg, hogy az ország meg tudja-e őrizni gazdasági és politikai mozgásterét. Úgy fogalmazott, nem szabad megengedni, hogy a magyarok pénzét külföldre vigyék, és a következő kormány egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy ezt megakadályozza.
Azt is mondta, a következő időszakban fel kell lépni a külföldi titkosszolgálatokkal szemben.
Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a tiszások behívták ide a külföi titkosszolgálatokat, hogy az ő segítségükkel nyerjék meg a választást.
A kormányfő hangsúlyozta: olyan vezetésre van szükség, amely megvédi a magyar családokat, különösen az energiaárak és a gazdasági kihívások terén. Felidézte, hogy 2010 óta jelentős forrásokat vontak el a bankoktól és nagyvállalatoktól, amelyeket – állítása szerint – a nyugdíjasok és a fiatalok támogatására fordítottak.
Emlékeztetett: visszaadták a 13. havi nyugdíjat, és elkezdték bevezetni a 14. havit.
Azt is mondta, a legalább kétgyermekes édesanyák mára élethosszig jövedelemadó-mentesek lettek. Hozzátette: akármilyen nehézségek lesznek a következő években, ki fognak tartani a családpolitika mellett.
Orbán Viktor szerint a következő évek nehezebbek lehetnek, ezért stabil kormányzásra és erős felhatalmazásra van szükség. Úgy fogalmazott, legalább hárommillió szavazat kell ahhoz, hogy Magyarország biztonságban maradjon, és képes legyen kezelni a közelgő kihívásokat.
Egy rossz politikai döntés hosszú évekre visszavetheti a fejlődést
A rendezvényen felszólalt Papp László, Debrecen fideszes polgármestere is, aki hangsúlyozta: a város a rendszerváltás óta az egyik legsikeresebb magyar településsé vált. Úgy fogalmazott, Debrecen gazdasági ereje megsokszorozódott, több tízezer munkahely jött létre, és mára Európa egyik jelentős városává nőtte ki magát. Ugyanakkor figyelmeztetett:
egy rossz politikai döntés hosszú évekre visszavetheti a fejlődést, ezért szerinte a választásnak most is komoly tétje van.
A polgármester arról is beszélt, hogy a város fejlődéséhez stabil kormányzati háttérre van szükség, és hangsúlyozta: Debrecent nem adják, mert az elért eredmények megőrzése közös érdek. Arra kérte a választókat, hogy a kormánypártok jelöltjeit támogassák.
Barcsa Lajos alpolgármester beszédében a béke, a rezsicsökkentés és a családok támogatása mellett érvelt. Kiemelte: szerinte a választás arról szól, hogy Magyarország saját útját járja-e, vagy külső érdekek határozzák meg a döntéseket. Hozzátette,
Debrecen jövőjéről a helyieknek kell dönteniük, és a város fejlődése csak így maradhat töretlen.
Antal Szabolcs, a térség egyik fideszes jelöltje a tapasztalat fontosságát hangsúlyozta. Úgy fogalmazott, a jelenlegi bizonytalan nemzetközi helyzetben nem lehet rutintalan politikusokra bízni az ország irányítását. Szerinte a kormánypártok jelentik a stabilitást, és arra kérte a választókat, hogy a „csendes többségként” minél nagyobb számban vegyenek részt a szavazáson.
Miért támogatják a határon túliak Orbán Viktort?
A rendezvényen felszólalt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is, aki a nemzeti összetartozásról beszélt. Azt mondta, ő otthon úgy tanulta, hogy nem fordíthatunk hátat a barátainknak. Felelősek vagyunk egymásért, Orbán Viktornak ez pedig a mindennapi munkájában is megmutatkozott. Felidézte: annak érdekében, hogy akik a mai Magyarország határain kívül rekedtek, újra közjogi értelemben is a nemzethez tartozzanak, Orbán Viktor alkotmányt módosított.
Az erdélyi párt elnöke arról beszélt, hogy nehéz időket élünk. Hozzátette: 16 év nem kevés idő, de ez tapasztalat.
Ilyenkor pedig a 16 év kormányzás tapasztalatát meg kell őrizni.
Hozzátette: az erdélyi magyarokról beszéltek a kampányban. Volt, aki az állampolgárságot, volt, aki a szavazati jogot kifogásolta.
Mi nem határon túli magyarok vagyunk, hanem határtalanul magyarok
– jelentette ki. Azt mondta, egyetlen ember se féljen a határon túliaktól. Hozzátette: meg akarják őrizni azon jogaikat, amelyet sikerült megszerezni. Az RMDSZ elnöke kifejtette, egy nyárádmenti magyar ember felhívta, és arra kérte, mondja el itt az üzenetét. A férfi azt mondta, nehéz időkben olyan vezetőre van szükség, aki meg tudja védeni az országot és a nemzetet. Aki egy évre néz előre, az gabonát vet. Aki tíz évre néz előre, gyümölcsfát ültet. Aki emberöltőre néz előre, az gyermeket nevel. Az igazi vezető pedig emberöltőkre néz előre.
Ezért támogatja a nagy többség Orbán Viktort Erdélyben Kelemen Hunor közlése szerint.
Széles Diána, a térség másik kormánypárti jelöltje arra hívta fel a figyelmet, hogy a választás a biztonság és a bizonytalanság között dönt. Debrecent a „megmaradás városának” nevezte, és hangsúlyozta: a stabilitás megőrzése kulcsfontosságú. Úgy fogalmazott, a háborús helyzetben különösen fontos a béke és a kiszámíthatóság, ezért arra kérte a választókat, hogy éljenek a szavazati jogukkal, és támogassák a kormánypártokat.