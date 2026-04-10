Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

Orbán Viktor: Trump elnök velünk, köszönöm a támogatást!

Magyarország komoly szövetségeseket gyűjtött a veszélyek korára készülve. Az amerikai elnök sokadszorra is egyértelművé tette: nála Orbán Viktor a befutó. Így köszönte meg a miniszterelnök az amerikai elnök támogatását.
Köszönöm a támogatást, Elnök úr! Magyarország komoly szövetségeseket gyűjtött a veszélyek korára készülve. Vasárnap ezért a Fidesz a biztos választás! – írta Orbán Viktor Facebook oldalán pénteken azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump nem először fejezte ki támogatását a magyar miniszterelnök irányába, most a kampányhajrában is megtette.

„Orbán Viktor soha nem fogja cserben hagyni Magyarország népét.”
Fotó: Facebbok/Orbán Viktor 

„Orbán Viktor soha nem fogja cserben hagyni Magyarország népét”

A miniszterelnök kifejezte köszönetét az amerikai elnök felé, aki hangsúlyozta:

„Menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra. Ő egy igaz barát, harcos és győztes és teljes mértékben támogatom újraválasztását Magyarország miniszterelnökévé. Orbán Viktor soha nem fogja cserben hagyni Magyarország népét. Végig vele vagyok.”

 

