Orbán Viktor: Trump elnök velünk, köszönöm a támogatást!

Köszönöm a támogatást, Elnök úr! Magyarország komoly szövetségeseket gyűjtött a veszélyek korára készülve. Vasárnap ezért a Fidesz a biztos választás! – írta Orbán Viktor Facebook oldalán pénteken azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump nem először fejezte ki támogatását a magyar miniszterelnök irányába, most a kampányhajrában is megtette.
„Orbán Viktor soha nem fogja cserben hagyni Magyarország népét”
A miniszterelnök kifejezte köszönetét az amerikai elnök felé, aki hangsúlyozta:
„Menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra. Ő egy igaz barát, harcos és győztes és teljes mértékben támogatom újraválasztását Magyarország miniszterelnökévé. Orbán Viktor soha nem fogja cserben hagyni Magyarország népét. Végig vele vagyok.”
