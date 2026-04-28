orbán viktor

Orbán Viktor üzent a Fidesz választmányi üléséről

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Kedden délelőtt megkezdődött a Fidesz országos választmányának ülése a budapesti Polgárok Házában, ahol a párt választásokat követő megújulásáról és szervezeti átalakításokról döntenek. Orbán Viktor a Hír TV-nek nyilatkozva megerősítette: a Fidesz tisztújító kongresszusát már júniusban megtarthatják a közösség építése és a stratégiai döntések előkészítése jegyében.
Sorban érkeztek a leköszönő kormánypárt vezető politikusai a kedden 10 órakor kezdődött választmányi ülésre. Orbán Viktor a Hír TV-nek nyilatkozva kiemelte, hogy bár a parlamenti frakció megalakulása „nehéz döntések és kemény munka árán” jött létre, a Fidesz továbbra is az ország legbiztosabb közösségeként működik.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto


A leköszönő miniszterelnök kiemelte, a képviselők „bajtársiasságból hátrébb léptek”, bebizonyítva, hogy náluk a közösség egysége minden egyéni szempontot megelőz.

Előrehozott tisztújítás júniusban

Orbán Viktor a Hír TV-nek kifejtette: a keddi választmányi gyűlésnek kiemelt súlya van, hiszen eldőlnek a párt országos és helyi működését meghatározó stratégiai és személyi kérdések.

A mai választmányi gyűlésen fog minden eldőlni

– fogalmazott a kormányfő, utalva arra a megújulási folyamatra, amelyet már az országgyűlési választás másnapján, április 13-án bejelentett.

 

