Megérkezett Vácra Orbán Viktor, „hajrá, Fidesz”–felkiáltással és tapssal fogadták őt

Befutott a fideszes kampány busz a kampányzáró első állomására, Vácra. A Megafon influenszere által közzétett videóban jól látszik, hogy a miniszterelnököt lelkesen fogadta a tömeg, szólt a "Hajrá, Fidesz".

Mint ismert, a Fidesz és Orbán Viktor ma zárja a kampányt, aminek keretében több településre is ellátogatnak a kormánypárti politikusok. Az utolsó helyszín a budai Várban a Szentháromság tér lesz, ahol a tervek szerint a kormányfő mellett két minisztere, Szijjártó Péter és Lázár János is felszólal.