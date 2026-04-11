Egymillió kézfogás akciósorozatot indít Orbán Viktor a kampányhajrában

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Orbán Viktor

Orbán Viktor: Azt hiszem, hogy a vártnál nagyobb arányú győzelmet fogunk aratni

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök Vácon járt a kampány hajrájában, ahol egyértelmű üzenetet küldött: mozgósítani kell minden szavazót. Orbán Viktor szerint a siker kulcsa az utolsó napok intenzív kampánya lehet.
„Fel, győzelemre! Holnap szavazzunk a Fideszre!” – fogalmazott Orbán Viktor váci látogatásán, ahol hangsúlyozta: minden egyes kézfogás számít. A miniszterelnök úgy látja, hogy bár a végeredmény nem vehető biztosra, a mozgósítás ereje akár a vártnál nagyobb arányú győzelmet is hozhat.

Orbán Viktor
Orbán Viktort lelkesen fogadták Vácon (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Egymillió kézfogás akciósorozatot indít Orbán Viktor a kampányhajrában

„Mindenki hozzon el mindenkit!”

Orbán Viktor beszédében kiemelte, hogy a kampány utolsó szakaszában már nem elég a támogatás, aktív részvételre van szükség. Mint mondta, a cél egyértelmű: elérni az „egymillió kézfogást”, vagyis személyesen megszólítani minél több választót. A miniszterelnök arra biztatta a jelenlévőket, hogy ne csak saját szavazatukkal járuljanak hozzá a sikerhez, hanem mozgósítsák környezetüket is. Mint mondta: 

Mindenki hozzon el mindenkit!”

Orbán Viktor szerint a Fidesz esélyei erősek, de a győzelem mértéke azon dől el, mennyire sikerül az utolsó órákban aktivizálni a szavazókat.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról