Egymillió Kézfogás: Orbán Viktor Vácra érkezett a kampányhajrában

A választásokat megelőző utolsó napon Vácra érkezett Orbán Viktor miniszterelnök, akit a videó szerint hatalmas örömmel fogadtak a helyiek. A kampány zárásának egyik kulcsüzenete az volt, hogy a személyes találkozásoknak és a közvetlen kapcsolatoknak most különös jelentősége van. Nem véletlenül kapta az „Egymillió kézfogás” fantázianevet.
A kampány hajrája: találkozások és támogatás
A váci eseményen több ismert közéleti szereplő is megjelent – derül ki Móna Márk, a Mandiner riporterének bejegyzéséből. Nagy Feró barátságosan üdvözölte és megölelte a miniszterelnököt, míg Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője fogadta Orbán Viktort. A látogatás jól illeszkedik abba az országjáró kampányba, amelynek célja, hogy a választások előtt minél több emberrel személyesen is találkozzanak.