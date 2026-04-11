Egymillió kézfogás akciósorozatot indít Orbán Viktor a kampányhajrában

Orbán Viktor

Egymillió Kézfogás: Orbán Viktor Vácra érkezett a kampányhajrában

Egy nappal a választások előtt Vácra látogatott Orbán Viktor, ahol lelkes tömeg fogadta. A kampány utolsó óráiban a személyes találkozások és az egymillió kézfogás üzenete került a középpontba.
A választásokat megelőző utolsó napon Vácra érkezett Orbán Viktor miniszterelnök, akit a videó szerint hatalmas örömmel fogadtak a helyiek. A kampány zárásának egyik kulcsüzenete az volt, hogy a személyes találkozásoknak és a közvetlen kapcsolatoknak most különös jelentősége van. Nem véletlenül kapta az „Egymillió kézfogás” fantázianevet.

Orbán Viktor
Orbán Viktort lelkesen fogadták Vácon (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Egymillió kézfogás akciósorozatot indít Orbán Viktor a kampányhajrában

A kampány hajrája: találkozások és támogatás

A váci eseményen több ismert közéleti szereplő is megjelent – derül ki Móna Márk, a Mandiner riporterének bejegyzéséből. Nagy Feró barátságosan üdvözölte és megölelte a miniszterelnököt, míg Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője fogadta Orbán Viktort. A látogatás jól illeszkedik abba az országjáró kampányba, amelynek célja, hogy a választások előtt minél több emberrel személyesen is találkozzanak.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról