Megmozdult Vác: Orbán Viktor érkezésére özönlöttek az emberek

Orbán Viktor a választásokat megelőző kampányhajrában Vácra látogatott, ahol a térség országgyűlési képviselőjét, Rétvári Bencét támogatta. Sikeresen, hiszen ott is hatalmas tömeg fogadta őt. A miniszterelnök jelenléte is jelzi, hogy az utolsó napokban minden szavazatnak kiemelt jelentősége van.
A miniszterelnök közösségi oldalán is hangsúlyozta a választás tétjét, és mozgósításra szólította fel a választókat. Bejegyzésében világosan fogalmazott:
Hajrá, Fidesz! Hajrá, Rétvári Bence! Vasárnap szavazz a Fideszre!”
A kampány utolsó szakaszában a személyes jelenlét és a közvetlen megszólítás került előtérbe, hiszen ilyenkor dől el, hogy ki tudja valóban mozgósítani a saját táborát. A váci látogatás is ezt a célt szolgálta: megerősíteni a támogatást és egyértelmű üzenetet küldeni a választóknak a döntés fontosságáról.