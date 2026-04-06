Orbán Viktor válaszolt Magyar Péter vádaskodására – videó

Önmerényletnek és az orosz, szerb és magyar kormány összejátszásának tartja a baloldal a Török Áramlat elleni terrortámadási kísérletet – Bohár Dániel kérdezte Orbán Viktort, mit gondol erről. A kormányfő álláspontja szerint a helyzet annyira komoly, hogy félre kell tenni a politikai nézeteltéréseket, hiszen az ország energiaellátása a tét.

Orbán Viktor szerint Magyarország energiaellátása nem kampánykérdés

Kezdjük behozni az összes olajat és összes gázt, amit csak tudunk. Ez a mi álláspontunk. A másik oldalon az az álláspont van, hogy erre nincsen szükség, lesznek ugyan ellátási bajok, de mégis fent kell tartani az orosz energia szankcionálását, és az orosz-ukrán háború szempontját az európai energiaellátás szempontja elé kell helyezni. Ez a csata zajlik

– fogalmazott. Hozzátette: mindenkinek azt javasolja, ezt az ügyet ne kampánykérdésnek tekintse. Ez egy kormányzati kérdés, amelynek rendezéséhez stratégiai nyugalom kell.