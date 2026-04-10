Szenzációs csapat: békepárti nagyágyúk állnak ki Orbán Viktor mellett – videó

Hosszan sorakoznak a híres emberek abban a videóban, amely a választás tétjére hívja fel a figyelmet. Orbán Viktor a közösségi oldalán tette közzé a mellette és a Fidesz-KDNP mellett kiálló celebek üzeneteit.
Rengeteg híres ember üzente már meg a saját kommunikációs csatornáján, hogy a szavazatával kiáll Orbán Viktor és a békepárti, patrióta politikája mellet. Most viszont sokukat együtt láthatjuk, ahogy egymásnak adják át a szót.

Orbán Viktor
Híres emberek hosszú sora állt ki Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP békepárti, patrióta politikája mellett

Sorakozzanak itt is az Orbán Viktor melletti kiállásukat demonstráló celebek

Kulcsár Edina: hétvégén választás lesz, és soha nem volt ennyire fontos, hogy elmenjünk szavazni, mint most.

Rátóti Zoltán: Nem kisebbe a tét, a sorsunkról fogunk dönteni.

Lentulai Krisztián: Ez tényleg sorsfordító szavazás lesz.

Mészáros Nóri: A te szavazatodra is szükség van április 12-én. A jövőnk a tét, dönts okosan!

Schmitt Pál: Békét akarunk, boldogságot a gyerekeinknek, tervezhető jövőt!

Miklósa Erika: Egy olyan világot képzelek el a lányomnak, ahol a béke nem kivételes, hanem természetes.

Tóth Gabi: Ezért is fogok szavazni Orbán Viktorra.

Czakó Juli: Én szavazatommal támogatni fogom. Álljunk mellé, hiszen ő is káll értünk!

Pataky Attila: Én az életre szavazok. Nemet mondok a háborúra, a migrációra, a genderőrületre.

Young G: Áprilisban biztos, hogy a miniszterelnököt támogatom és egy békés, biztonságos jövőt.

Bárdosi András: Áprilisban szavazz te is Orbán Viktorra!

Dopeman: Orbán Viktorral még az is jól jár, aki nem rá szavaz.

Jaber: Nekem nem kell sok, csak folytassuk, ami megy most. Shout-out to Mr. Orban!

Rákay Filip: Szavazz Orbán Viktorra és a Fidesz-KDNP jelöltjeire! Magam is így teszek.

Tápai Szabina: Hajrá Magyarország!

Schauer Viktor: Én Orbán Viktort és a Fideszt választom, ők a legbiztosabb választás.

 

 

