Szenzációs csapat: békepárti nagyágyúk állnak ki Orbán Viktor mellett – videó

Rengeteg híres ember üzente már meg a saját kommunikációs csatornáján, hogy a szavazatával kiáll Orbán Viktor és a békepárti, patrióta politikája mellet. Most viszont sokukat együtt láthatjuk, ahogy egymásnak adják át a szót.
Sorakozzanak itt is az Orbán Viktor melletti kiállásukat demonstráló celebek
Kulcsár Edina: hétvégén választás lesz, és soha nem volt ennyire fontos, hogy elmenjünk szavazni, mint most.
Rátóti Zoltán: Nem kisebbe a tét, a sorsunkról fogunk dönteni.
Lentulai Krisztián: Ez tényleg sorsfordító szavazás lesz.
Mészáros Nóri: A te szavazatodra is szükség van április 12-én. A jövőnk a tét, dönts okosan!
Schmitt Pál: Békét akarunk, boldogságot a gyerekeinknek, tervezhető jövőt!
Miklósa Erika: Egy olyan világot képzelek el a lányomnak, ahol a béke nem kivételes, hanem természetes.
Tóth Gabi: Ezért is fogok szavazni Orbán Viktorra.
Czakó Juli: Én szavazatommal támogatni fogom. Álljunk mellé, hiszen ő is káll értünk!
Pataky Attila: Én az életre szavazok. Nemet mondok a háborúra, a migrációra, a genderőrületre.
Young G: Áprilisban biztos, hogy a miniszterelnököt támogatom és egy békés, biztonságos jövőt.
Bárdosi András: Áprilisban szavazz te is Orbán Viktorra!
Dopeman: Orbán Viktorral még az is jól jár, aki nem rá szavaz.
Jaber: Nekem nem kell sok, csak folytassuk, ami megy most. Shout-out to Mr. Orban!
Rákay Filip: Szavazz Orbán Viktorra és a Fidesz-KDNP jelöltjeire! Magam is így teszek.
Tápai Szabina: Hajrá Magyarország!
Schauer Viktor: Én Orbán Viktort és a Fideszt választom, ők a legbiztosabb választás.