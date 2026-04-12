Orbán Viktor üzent a választóknak: Menjünk biztosra, szavazzunk a Fideszre!

A miniszterelnök a szokásához híven korán szavazott, de tudja, hogy sokan még nem indultak el leadni a voksukat. Ezért üzent Orbán Viktor a választóknak, hogy ne késlekedjenek, mert biztosra kell menni.
Orbán Viktor korán reggel leadta a szavazatát, majd üzenetet küldött a választóknak, hogy kövessék a példáját.
Úgy fogalmazott a közösségi oldalán, hogy
Én már szavaztam! Menjetek el ti is! Menjünk biztosra, szavazzunk a Fideszre!
Sokan indították a napot a miniszterelnökkel, akik az urnanyitással egyidőben megjelenő Igazság órája videóját megtekintették, amelyben Orbán Viktor volt a vendég.
