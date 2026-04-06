Orbán Viktor szerint a választás a magyarok zsebéről is szól

„Nem fogjuk hagyni, hogy kizsebeljék a magyarokat”

Orbán Viktor szerint a politikai vita valójában arról szól, hogy ki viseli a gazdasági terhek súlyát: a nemzetközi nagyvállalatok, vagy végső soron a magyar emberek

– derül ki az Orbán Balázs által közzétett videóból. A miniszterelnök figyelmeztetett, hogy a nemzetközi tőke és külső érdekcsoportok megjelenése komoly kockázatot jelenthet az ország gazdasági önállóságára. Mint mondta: meg kell védeni mindazt, amit a magyarok az elmúlt években elértek, és nem szabad engedni, hogy külső szereplők – legyen szó gazdasági vagy politikai érdekekről – befolyásolják az ország döntéseit. Hozzátette, a választás egyszerre szól a szuverenitásról és a mindennapi megélhetésről, de egy dolgot egyértelművé tett: