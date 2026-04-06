Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Orbán Viktor szerint a választás a magyarok zsebéről is szól

A választás nemcsak elvi kérdésekről, hanem nagyon is kézzelfogható anyagi érdekekről dönt – erről beszélt a miniszterelnök egy, Orbán Balázs által közzétett videóban. Orbán Viktor szerint a tét az, hogy megmaradnak-e azok a források, amelyek az elmúlt években a családokhoz és nyugdíjasokhoz kerültek.
Orbán Viktor hangsúlyozta: az elmúlt 16 év gazdaságpolitikája lehetővé tette, hogy mintegy 15 ezer milliárd forint jusson vissza a magyar családokhoz és idősekhez. 

Orbán Viktor figyelmeztetett: a választás a magyarok zsebe is (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Úgy fogalmazott, azok az erők, amelyek most kormányra készülnek, éppen azokat a vállalatokat terhelő intézkedéseket szüntetnék meg, amelyek ezt a forráselosztást biztosították.

Orbán Viktor egyetlen videóban megmutatta a választás tétjét

„Nem fogjuk hagyni, hogy kizsebeljék a magyarokat”

Orbán Viktor szerint a politikai vita valójában arról szól, hogy ki viseli a gazdasági terhek súlyát: a nemzetközi nagyvállalatok, vagy végső soron a magyar emberek

 – derül ki az Orbán Balázs által közzétett videóból. A miniszterelnök figyelmeztetett, hogy a nemzetközi tőke és külső érdekcsoportok megjelenése komoly kockázatot jelenthet az ország gazdasági önállóságára. Mint mondta: meg kell védeni mindazt, amit a magyarok az elmúlt években elértek, és nem szabad engedni, hogy külső szereplők – legyen szó gazdasági vagy politikai érdekekről – befolyásolják az ország döntéseit. Hozzátette, a választás egyszerre szól a szuverenitásról és a mindennapi megélhetésről, de egy dolgot egyértelművé tett

Soha nem fogom megengedni, hogy kizsebeljék a magyarokat, és kifosszák Magyarországot.”

