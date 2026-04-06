Orbán Viktor szerint a választás a magyarok zsebéről is szól

Orbán Viktor hangsúlyozta: az elmúlt 16 év gazdaságpolitikája lehetővé tette, hogy mintegy 15 ezer milliárd forint jusson vissza a magyar családokhoz és idősekhez.
Úgy fogalmazott, azok az erők, amelyek most kormányra készülnek, éppen azokat a vállalatokat terhelő intézkedéseket szüntetnék meg, amelyek ezt a forráselosztást biztosították.
„Nem fogjuk hagyni, hogy kizsebeljék a magyarokat”
Orbán Viktor szerint a politikai vita valójában arról szól, hogy ki viseli a gazdasági terhek súlyát: a nemzetközi nagyvállalatok, vagy végső soron a magyar emberek
– derül ki az Orbán Balázs által közzétett videóból. A miniszterelnök figyelmeztetett, hogy a nemzetközi tőke és külső érdekcsoportok megjelenése komoly kockázatot jelenthet az ország gazdasági önállóságára. Mint mondta: meg kell védeni mindazt, amit a magyarok az elmúlt években elértek, és nem szabad engedni, hogy külső szereplők – legyen szó gazdasági vagy politikai érdekekről – befolyásolják az ország döntéseit. Hozzátette, a választás egyszerre szól a szuverenitásról és a mindennapi megélhetésről, de egy dolgot egyértelművé tett:
Soha nem fogom megengedni, hogy kizsebeljék a magyarokat, és kifosszák Magyarországot.”