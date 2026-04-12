Orbán Viktor

„Én fiatal férfi vagyok, nem ez lesz az utolsó választásom!” – rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor

Élőben jelentkezett be közösségi oldaláról a miniszterelnök, miután ő és felesége leadta szavazatát. Orbán Viktor a részvételi adatokra és a választás tétjére is reagált.
Orbán ViktorsajtótájékozatóVálasztás 2026győzelem

A választás napján, a voksolás után tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor, aki a korai részvételi adatokat értékelve úgy fogalmazott: 

Orbán Viktor
Orbán Viktor sajtótájékoztatót tartott közvetlenül azután, hogy voksolt (Fotó: Kurucz Árpád)

Nagyon jó!” 

A miniszterelnök szerint az erős kezdés azt mutatja, hogy a választók érzik a döntés súlyát, és aktívan élnek demokratikus jogukkal.

Erős válaszok a kulcskérdésekre

Orbán Viktor a sajtótájékoztatón több kérdésre is reagált. A választás tétjével kapcsolatban úgy fogalmazott: mindenki menjen el szavazni, és maga döntse el, mi a fontos számára. Arra a felvetésre, hogy alábecsülték-e Magyar Pétert, határozottan kijelentette: 

Senkit se becsülünk alá”. 

A választás eredményének elfogadásával kapcsolatban leszögezte, hogy a kormány a magyar alkotmánynak megfelelően jár majd el, és tiszteletben tartja az emberek döntését. Az elmúlt négy évvel kapcsolatban megjegyezte: szerinte sokkal gyorsabban, akár kétszer-háromszor gyorsabban is lehetett volna haladni. 

Orbán Viktor is leadta a szavazatát – galéria

Külföldi kérdésekre is reagált

A miniszterelnök a sajtótájékoztatón több nemzetközi kérdést is kapott. Egy külföldi lap Szijjártó Péterrel kapcsolatban érdeklődött, mire Orbán Viktor világossá tette: titkosított dokumentumokat nem lehet nyilvánosságra hozni és továbbítani. Arra a kérdésre, hogy ez lesz-e az utolsó választása, kedélyesen úgy reagált:

 Én fiatal férfi vagyok, nem ez lesz az utolsó választásom!”

Egy szerb médium a két ország kapcsolatáról kérdezett, amire a miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország a lehető legerősebb együttműködésre törekszik Szerbiával. A miniszterelnök emellett külön köszönetet mondott a szlovák támogatásért is.

Orbán Viktor
Orbán Viktor rengeteg kérdést kapott (Fotó: Kurucz Árpád)

Itt lesz az ideje, hogy Zelenszkij megnyissa a csapokat

Egy másik kérdés az Európai Unióval való kapcsolatra vonatkozott, amire Orbán Viktor azt válaszolta: továbbra is ellenállnak a központosítási törekvéseknek, mert a szubszidiaritás a kulcskérdés. Egy provokatív felvetésre, miszerint mekkora vereség esetén mondana le, velősen csak annyit mondott: nagy vereség esetén. Elárulta, hogy mi lenne az első lépése győzelem esetén: 

Köszönetet mondanék az aktivistáknak és a választóknak, akik „nagyon nagy munkát végeztek”. 

Az ukrán olajblokádról szólva kijelentette: ha megnyerik a választást, másnap ideje lesz, hogy az ukránok „kinyissák a csapokat”.

A magas részvétel a Fidesznek kedvez

A miniszterelnök szerint „a magas részvétel eddig mindig kedvezett a Fidesznek”, és hangsúlyozta: a nemzetközi jognak megfelelően külföldön is tiszteletben kell tartani a magyar választók akaratát. A választás tisztaságáról azt mondta, hogy a magyar választási rendszer a legtisztább Európában. Végezetül elárulta: a következő programja telefonos mozgósítás lesz.

 

