„Én fiatal férfi vagyok, nem ez lesz az utolsó választásom!” – rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor

A választás napján, a voksolás után tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor, aki a korai részvételi adatokat értékelve úgy fogalmazott:
Nagyon jó!”
A miniszterelnök szerint az erős kezdés azt mutatja, hogy a választók érzik a döntés súlyát, és aktívan élnek demokratikus jogukkal.
Erős válaszok a kulcskérdésekre
Orbán Viktor a sajtótájékoztatón több kérdésre is reagált. A választás tétjével kapcsolatban úgy fogalmazott: mindenki menjen el szavazni, és maga döntse el, mi a fontos számára. Arra a felvetésre, hogy alábecsülték-e Magyar Pétert, határozottan kijelentette:
Senkit se becsülünk alá”.
A választás eredményének elfogadásával kapcsolatban leszögezte, hogy a kormány a magyar alkotmánynak megfelelően jár majd el, és tiszteletben tartja az emberek döntését. Az elmúlt négy évvel kapcsolatban megjegyezte: szerinte sokkal gyorsabban, akár kétszer-háromszor gyorsabban is lehetett volna haladni.
Külföldi kérdésekre is reagált
A miniszterelnök a sajtótájékoztatón több nemzetközi kérdést is kapott. Egy külföldi lap Szijjártó Péterrel kapcsolatban érdeklődött, mire Orbán Viktor világossá tette: titkosított dokumentumokat nem lehet nyilvánosságra hozni és továbbítani. Arra a kérdésre, hogy ez lesz-e az utolsó választása, kedélyesen úgy reagált:
Én fiatal férfi vagyok, nem ez lesz az utolsó választásom!”
Egy szerb médium a két ország kapcsolatáról kérdezett, amire a miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország a lehető legerősebb együttműködésre törekszik Szerbiával. A miniszterelnök emellett külön köszönetet mondott a szlovák támogatásért is.
Itt lesz az ideje, hogy Zelenszkij megnyissa a csapokat
Egy másik kérdés az Európai Unióval való kapcsolatra vonatkozott, amire Orbán Viktor azt válaszolta: továbbra is ellenállnak a központosítási törekvéseknek, mert a szubszidiaritás a kulcskérdés. Egy provokatív felvetésre, miszerint mekkora vereség esetén mondana le, velősen csak annyit mondott: nagy vereség esetén. Elárulta, hogy mi lenne az első lépése győzelem esetén:
Köszönetet mondanék az aktivistáknak és a választóknak, akik „nagyon nagy munkát végeztek”.
Az ukrán olajblokádról szólva kijelentette: ha megnyerik a választást, másnap ideje lesz, hogy az ukránok „kinyissák a csapokat”.
A magas részvétel a Fidesznek kedvez
A miniszterelnök szerint „a magas részvétel eddig mindig kedvezett a Fidesznek”, és hangsúlyozta: a nemzetközi jognak megfelelően külföldön is tiszteletben kell tartani a magyar választók akaratát. A választás tisztaságáról azt mondta, hogy a magyar választási rendszer a legtisztább Európában. Végezetül elárulta: a következő programja telefonos mozgósítás lesz.