„Én fiatal férfi vagyok, nem ez lesz az utolsó választásom!” – rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor

A választás napján, a voksolás után tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor, aki a korai részvételi adatokat értékelve úgy fogalmazott:

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tartott közvetlenül azután, hogy voksolt (Fotó: Kurucz Árpád)

Nagyon jó!”

A miniszterelnök szerint az erős kezdés azt mutatja, hogy a választók érzik a döntés súlyát, és aktívan élnek demokratikus jogukkal.

Erős válaszok a kulcskérdésekre

Orbán Viktor a sajtótájékoztatón több kérdésre is reagált. A választás tétjével kapcsolatban úgy fogalmazott: mindenki menjen el szavazni, és maga döntse el, mi a fontos számára. Arra a felvetésre, hogy alábecsülték-e Magyar Pétert, határozottan kijelentette:

Senkit se becsülünk alá”.

A választás eredményének elfogadásával kapcsolatban leszögezte, hogy a kormány a magyar alkotmánynak megfelelően jár majd el, és tiszteletben tartja az emberek döntését. Az elmúlt négy évvel kapcsolatban megjegyezte: szerinte sokkal gyorsabban, akár kétszer-háromszor gyorsabban is lehetett volna haladni.