Nagy bejelentést tett Orbán Viktor: teljesen átalakul a jobboldal

A leköszönő miniszterelnök először adott interjút a választási vereséget követően. Orbán Viktor többek között a magyar jobboldal jövőjéről, az elmúlt 16 évről és a Fidesz teljes átszervezéséről beszélt.
Orbán Viktor a Patriótának adott hosszabb interjúban vállalta a felelősséget, őszintén értékelte az eredményt, és egyértelműen kijelentette, hogy lezárult egy korszak, a nemzeti oldalnak pedig teljes megújulásra van szüksége. Nyíltan és határozottan beszélt a választás tanulságairól és a nemzeti oldal előtt álló feladatokról. Elismerte, hogy a kampányuk túl optimista volt, és alábecsülték az ellenzéki részvételt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Fidesz-KDNP 2,3 millió szavazatot kapott, és erre a teljesítményre büszkék lehetnek.

Orbán Viktor őszintén beszélt a választási eredményről (Fotó: Fischer Zoltán)
Orbán Viktor őszintén beszélt a választási eredményről (Fotó: Fischer Zoltán)

Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szükség!

Egyértelművé tette, hogy a 2 millió 300 ezer embert, aki a Fidesz mellett szavazott, nem fogják cserben hagyni. A munka most a háttérből folytatódik, sőt, már meg is kezdődött.

Orbán Viktor szerint a jobboldalnak most elsősorban önmagával kell szembenéznie. 

A döntésünkre legyünk büszkék. Mi jól szavaztunk”

 – hangsúlyozta, jelezve, hogy a Fidesz-KDNP szavazói helyesen cselekedtek. Ugyanakkor nem ítélte el az ellenzéki szavazókat sem: 

Nem állítom, hogy a másik 3 millió ember rosszul döntött. Ez majd kiderül”

 – fogalmazott. Arról is beszélt, hogy mindkét oldal a Fidesszel együtt reménykedik abban, hogy a Tisza Párt betartja az ígéreteit, és egy jobb jövő felé fogja vezetni Magyarországot. Ennek kapcsán kiemelte, hogy a nemzeti oldal számára változatlanul érvényes az alapelv: 

számunkra a haza mindenek előtt van. A hazánk ellen nem fogunk szurkolni.”

 A vereséget saját hibájaként vállalta és úgy fogalmazott: 

ez erőpróba. Méltóságteljesen viseljük ezeket a támadásokat.”

Ha egy mondatban kellene összefoglalnom ezt az interjút, akkor azt mondanám, hogy Isten óvja Magyarországot”

 – fogalmazott az ország jövőjére utalva.

 Orbán Viktor az interjú során egyértelműen a fájdalom és a méltóság mellett a jövőre és az újrakezdésre helyezte a hangsúlyt. A nemzeti oldal számára világos irányt szabott: büszkén kell viselni a vereséget, de azonnal el kell kezdeni a szervezeti, stratégiai és szellemi megújulást, mert a haza szolgálata folytatódik – csak más formában.

 

