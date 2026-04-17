Nagy bejelentést tett Orbán Viktor: teljesen átalakul a jobboldal

Orbán Viktor a Patriótának adott hosszabb interjúban vállalta a felelősséget, őszintén értékelte az eredményt, és egyértelműen kijelentette, hogy lezárult egy korszak, a nemzeti oldalnak pedig teljes megújulásra van szüksége. Nyíltan és határozottan beszélt a választás tanulságairól és a nemzeti oldal előtt álló feladatokról. Elismerte, hogy a kampányuk túl optimista volt, és alábecsülték az ellenzéki részvételt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Fidesz-KDNP 2,3 millió szavazatot kapott, és erre a teljesítményre büszkék lehetnek.

Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szükség!

Egyértelművé tette, hogy a 2 millió 300 ezer embert, aki a Fidesz mellett szavazott, nem fogják cserben hagyni. A munka most a háttérből folytatódik, sőt, már meg is kezdődött.

Orbán Viktor szerint a jobboldalnak most elsősorban önmagával kell szembenéznie.

A döntésünkre legyünk büszkék. Mi jól szavaztunk”

– hangsúlyozta, jelezve, hogy a Fidesz-KDNP szavazói helyesen cselekedtek. Ugyanakkor nem ítélte el az ellenzéki szavazókat sem:

Nem állítom, hogy a másik 3 millió ember rosszul döntött. Ez majd kiderül”

– fogalmazott. Arról is beszélt, hogy mindkét oldal a Fidesszel együtt reménykedik abban, hogy a Tisza Párt betartja az ígéreteit, és egy jobb jövő felé fogja vezetni Magyarországot. Ennek kapcsán kiemelte, hogy a nemzeti oldal számára változatlanul érvényes az alapelv:

számunkra a haza mindenek előtt van. A hazánk ellen nem fogunk szurkolni.”

A vereséget saját hibájaként vállalta és úgy fogalmazott:

ez erőpróba. Méltóságteljesen viseljük ezeket a támadásokat.”

Ha egy mondatban kellene összefoglalnom ezt az interjút, akkor azt mondanám, hogy Isten óvja Magyarországot”

– fogalmazott az ország jövőjére utalva.