Orbán Viktor rendkívüli tájékoztatója a Védelmi Tanács üléséről – ezt Önnek is látnia kell!

A miniszterelnök tájékoztatott: egyértelmű, hogy a Magyarország számára kulcsfontosságú Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő. Orbán Viktor kijelentette:
személyi sérülés nem történt, valamint a gázvezeték zavartalanul működik. A szerb egységek a vezeték védelmét megerősítették.
Hozzátette:
mivel a magyar gázfogyasztás 60%-ának beszerzése a Török Áramlaton keresztül történik, így annak magyarországi szakasza mostantól kiemelt védelem és ellenőrzés alatt fog állni.
A szerb hatóságok továbbra is nyomoznak az ügyben, a magyar hatóságok pedig folyamatos kapcsolatban vannak velük. A kormányfő beszámolt arról is, hogy Európa felé soha nem látott energiaválság közeledik. Kiemelte: az európai országoknak szüksége van orosz energiára a jelenlegi helyzetben, és a következő időszakban fokozottan. Ukrajna ezzel szemben évek óta azon dolgozik, hogy ezt a létfontosságú kapcsolatot elvágja.
Felrobbantották az Északi Áramlatot, lezárták a Magyarországra érkező gázvezetéket, idén a Barátság kőolajvezeték lezárásával olajblokád alá vették Magyarországot, a Török Áramlat oroszországi szakaszát pedig katonailag folyamatosan támadják”
– emlékeztetett.
Ukrajna törekvése Magyarország számára életveszélyt jelent
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Magyarország energiabiztonsága nem játék. Meg fogjuk védeni energetikai rendszerünket, a családok biztonságos ellátását, és nemzeti érdekeinket is”
– jelentette ki.