Orbán Viktor egyetlen videóban megmutatta a választás tétjét

Ezt a rövid videó-összefoglalót mindenkinek látnia kell! Orbán Viktor egyszerűen, de nagyszerűen összefoglalta azt, hogy mik azok az értékek, amelyeket meg kell védenünk az előttünk álló választás alkalmával is.
Van mit megvédenünk. Fel, győzelemre! A Fidesz a biztos választás! – írta Orbán Viktor a TikTok-oldalán közzétett videóbejegyzéséhez.
A miniszterelnök arról posztolt, hogy Magyarországot és közösen teremtett értékeinket meg kell védenünk ebben a háborgó világban, bemutatva azt is, milyen veszélyek leselkednek ránk folyamatosan, kik azok, akik Európát is háborúba akarják sodorni és hogyan állhatunk ellen ennek a nyomásnak. Ahogyan Orbán Viktor fogalmaz a videóban:
A magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek újra erősek!”
