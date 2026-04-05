Orbán Viktor egyetlen videóban megmutatta a választás tétjét

Van mit megvédenünk. Fel, győzelemre! A Fidesz a biztos választás! – írta Orbán Viktor a TikTok-oldalán közzétett videóbejegyzéséhez.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának szombathelyi állomásán, a Savaria téren 2026. április 2-án

Orbán Viktor: Fel, győzelemre!

A miniszterelnök arról posztolt, hogy Magyarországot és közösen teremtett értékeinket meg kell védenünk ebben a háborgó világban, bemutatva azt is, milyen veszélyek leselkednek ránk folyamatosan, kik azok, akik Európát is háborúba akarják sodorni és hogyan állhatunk ellen ennek a nyomásnak. Ahogyan Orbán Viktor fogalmaz a videóban: