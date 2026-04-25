Orbán Viktor visszaadta parlamenti mandátumát, újjászervezi a pártot

– Folytatjuk! A közösségünket megvédjük, a nemzeti oldalt megújítjuk – írta új Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A volt miniszterelnök tájékoztatása szerint az elnökségi ülésen a nemzeti oldal megújulásáról, a parlamenti frakció jövőjéről és a politikai közösségek megerősítéséről egyeztettek. Elmondta, hogy minden képviselőjelöltet meghallgattak, mert szerinte a közösség minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükség van.

Orbán Viktor bejelentette, hogy a parlamenti frakciót „gyökeresen átalakítják”, az új képviselőcsoport hétfőn alakul meg, vezetője pedig Gulyás Gergely lesz.

A Fidesz-KDNP listavezetőjeként szerzett parlamenti mandátumáról azt mondta, valójában azt a Fidesz nyerte el, ezért úgy döntött, visszaadja. Indoklása szerint rá most nem az Országgyűlésben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

A pártelnök arról is beszélt, hogy jövő héten országos választmányt tartanak, az őszre tervezett tisztújító kongresszust pedig előrehozzák júniusra.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy közel négy évtizede vezeti politikai közösségét, amelynek ez idő alatt sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekben és vereségekben is része volt. Hozzátette, egy dolog nem változott: ez a tábor maradt Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége.

Azt is közölte, hogy az elnökség azt javasolja, folytassa munkáját a Fidesz elnökeként. Szavai szerint, ha a kongresszus bizalmát megkapja, készen áll a feladatra.