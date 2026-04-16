Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Olvasta?

A Wall Street Journal Orbán Viktorról írt – önnek is látnia kell, hogy mit

Tegnap, 7:35
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Wall Street Journal szerint évekig félrevezették a nyugati közvéleményt a magyar demokrácia állapotáról – szúrta ki a Mandiner. Az amerikai lap úgy látja: azoknak kellene most megszólalniuk, akik korábban diktatúrát és fasizmust emlegettek Orbán Viktor kapcsán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Éles hangvételű véleménycikkben ment neki a nyugati politikai és médiavilágnak a Wall Street Journal, amely szerint súlyosan félreértették vagy félremagyarázták a magyarországi folyamatokat és Orbán Viktort – vette észre a Mandiner. A lap úgy fogalmaz: 

A lap szerint Orbán Viktor bocsánatot érdemelne mindazért, amit a demokráciával kapcsolatban vádként megfogalmaztak ellene (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)

Azt szeretnénk most olvasni – bár nem számítunk erre –, hogy bocsánatot kérnek mindazok, akik azt jósolták, hogy Orbán Viktor elpusztítja a demokráciát Magyarországon.”

Túlzó narratívák, politikai elfogultság

A publicisztika szerint az elmúlt években a nyugati sajtó és politikai elit rendszeresen apokaliptikus képet festett Magyarországról. A szerző felidézi, hogy egyes vélemények Orbán Viktor politikáját „az európai putyinizáció előőrsének” nevezték, míg mások a választások tétjét a demokrácia túlélésében látták.

Kiderült, hogy ugyanúgy tévedtek Budapesttel kapcsolatban, mint korábban a lengyel demokrácia végét illetően” 

– áll a cikkben, amely szerint ezek a kijelentések inkább politikai elfogultságot tükröztek, mintsem valós helyzetelemzést. A lap úgy látja, a progresszív elit gyakran bélyegzi fasisztának a jobboldalt, hogy ezzel erősítse saját politikai pozícióit.

A választók döntöttek – és működik a rendszer

A Wall Street Journal szerint a magyar választási eredmények is azt mutatják, hogy a demokratikus mechanizmusok működnek. Bár a kormány törekedett politikai mozgásterének bővítésére, ez végül az ellenzék egyik fő kampánytémájává vált – vagyis a rendszer nem zárta ki a politikai versenyt. A cikk párhuzamot von Lengyelországgal is, ahol korábban szintén diktatúrát vizionáltak, mégis az ellenzék győzött 2023-ban. A következtetés egyértelmű: 

A demokráciának megvannak a maga hibái, de az európai és nyugati választók nem akarják autokraták kezébe adni országaikat.”

Végül figyelmeztet: minél gyakrabban kiáltanak fasizmust minden konzervatív politikai siker után, annál inkább veszít hitelességéből az ezt hangoztató elit.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!