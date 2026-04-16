A Wall Street Journal Orbán Viktorról írt – önnek is látnia kell, hogy mit

Éles hangvételű véleménycikkben ment neki a nyugati politikai és médiavilágnak a Wall Street Journal, amely szerint súlyosan félreértették vagy félremagyarázták a magyarországi folyamatokat és Orbán Viktort – vette észre a Mandiner. A lap úgy fogalmaz:

A lap szerint Orbán Viktor bocsánatot érdemelne mindazért, amit a demokráciával kapcsolatban vádként megfogalmaztak ellene (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)

Azt szeretnénk most olvasni – bár nem számítunk erre –, hogy bocsánatot kérnek mindazok, akik azt jósolták, hogy Orbán Viktor elpusztítja a demokráciát Magyarországon.”

Túlzó narratívák, politikai elfogultság

A publicisztika szerint az elmúlt években a nyugati sajtó és politikai elit rendszeresen apokaliptikus képet festett Magyarországról. A szerző felidézi, hogy egyes vélemények Orbán Viktor politikáját „az európai putyinizáció előőrsének” nevezték, míg mások a választások tétjét a demokrácia túlélésében látták.

Kiderült, hogy ugyanúgy tévedtek Budapesttel kapcsolatban, mint korábban a lengyel demokrácia végét illetően”

– áll a cikkben, amely szerint ezek a kijelentések inkább politikai elfogultságot tükröztek, mintsem valós helyzetelemzést. A lap úgy látja, a progresszív elit gyakran bélyegzi fasisztának a jobboldalt, hogy ezzel erősítse saját politikai pozícióit.