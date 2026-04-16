A Wall Street Journal Orbán Viktorról írt – önnek is látnia kell, hogy mit

Éles hangvételű véleménycikkben ment neki a nyugati politikai és médiavilágnak a Wall Street Journal, amely szerint súlyosan félreértették vagy félremagyarázták a magyarországi folyamatokat és Orbán Viktort – vette észre a Mandiner. A lap úgy fogalmaz:
Azt szeretnénk most olvasni – bár nem számítunk erre –, hogy bocsánatot kérnek mindazok, akik azt jósolták, hogy Orbán Viktor elpusztítja a demokráciát Magyarországon.”
Túlzó narratívák, politikai elfogultság
A publicisztika szerint az elmúlt években a nyugati sajtó és politikai elit rendszeresen apokaliptikus képet festett Magyarországról. A szerző felidézi, hogy egyes vélemények Orbán Viktor politikáját „az európai putyinizáció előőrsének” nevezték, míg mások a választások tétjét a demokrácia túlélésében látták.
Kiderült, hogy ugyanúgy tévedtek Budapesttel kapcsolatban, mint korábban a lengyel demokrácia végét illetően”
– áll a cikkben, amely szerint ezek a kijelentések inkább politikai elfogultságot tükröztek, mintsem valós helyzetelemzést. A lap úgy látja, a progresszív elit gyakran bélyegzi fasisztának a jobboldalt, hogy ezzel erősítse saját politikai pozícióit.
A választók döntöttek – és működik a rendszer
A Wall Street Journal szerint a magyar választási eredmények is azt mutatják, hogy a demokratikus mechanizmusok működnek. Bár a kormány törekedett politikai mozgásterének bővítésére, ez végül az ellenzék egyik fő kampánytémájává vált – vagyis a rendszer nem zárta ki a politikai versenyt. A cikk párhuzamot von Lengyelországgal is, ahol korábban szintén diktatúrát vizionáltak, mégis az ellenzék győzött 2023-ban. A következtetés egyértelmű:
A demokráciának megvannak a maga hibái, de az európai és nyugati választók nem akarják autokraták kezébe adni országaikat.”
Végül figyelmeztet: minél gyakrabban kiáltanak fasizmust minden konzervatív politikai siker után, annál inkább veszít hitelességéből az ezt hangoztató elit.