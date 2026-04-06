Összeállt Orbán Viktoréknál a locsolkodó csapat, így gyűjtik be a piros tojásokat

Unokáival ment locsolkodni Orbán Viktor: a kormányfő az édesanyját locsolta meg a gyerekekkel. A miniszterelnök egy korábbi videójában kifejtette, 5 éves kora óta ugyanazt a locsolóverset mondja. A kormányfő unokáival begyűjtötte a piros tojásokat.
„Locsoló üveg a zsebemben. A csapat is összeállt. Ideje begyűjteni a piros tojásokat!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.
A kormányfő a locsolkodásról osztott meg fotókat közösségi oldalán.
Mint korábban beszámoltunk róla, unokáival ment locsolkodni Orbán Viktor. A miniszterelnök egy korábbi felvételen a kormányfő elmondta, 5 éves kora óta ugyanaz a locsolóverse van:
Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? Locsoló üveget vettem a kezembe. Elindultam véle piros tojást szedni, engedelmet kérek, szabad-e locsolni?”
