Orbán Viktort Egerben is elképesztően sokan várták

Kommentár nélkül is látható Déri Stefi videóján, hogyan fogadták Orbán Viktort. Vácon kezdte, Salgótarjánban folytatta, és Egerben is örültek a látogatásának.

Orbán Viktor akárhol jár, szeretettel fogadják, míg akiket a gyűlölet tart össze, teljesen más dimenzió

Viktor! Viktor! – skandálták. De hogy miért pont ezek a helyszínek és egy nap alatt? Az Egymillió kézfogás kampány keretében Orbán Viktor járja az országot, és minden egyes állomáson személyesen találkozik az emberekkel. A friss felvételek alapján a kampány lendülete nem csökkent – sőt, egyre több helyszínen jelenik meg a miniszterelnök, és egyre több támogatóval találkozik. A képek célja egyértelmű: megmutatni, hogy az országjárás nemcsak politikai esemény, hanem személyes találkozások sorozata is.