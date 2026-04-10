Az örökösödési adó is napirenden a Tisza köreiben

Egy Tisza-közeli fórumon vetődött fel ismét az örökösödési adó kérdése, miután Ungváry Krisztián a témáról beszélt egy úgynevezett Tisza-Sziget rendezvényen. A történész arról beszélt, hogy szerinte nem természetes az a helyzet, amikor valaki jelentős vagyont örököl anélkül, hogy ezért bármit tett volna, míg mások minimális örökséggel indulnak – írta meg a Tűzfalcsoport.

Magyar Péter

Úgy fogalmazott, az örökösödési adó „nem ördögtől való”, és megfelelően kialakított, sávos rendszerben kezelhetné a vagyoni különbségeket. Hozzátette, hogy a jelenlegi jogi környezet szerinte lehetőséget ad arra, hogy a törvényhozás újragondolja a vagyonelosztás bizonyos elemeit.

A történész külön kiemelte, hogy az adótörvények elfogadásához nincs szükség kétharmados többségre. Mint mondta, ezek a szabályok egyszerű parlamenti többséggel is módosíthatók, ami szerinte megnyitja az utat a gazdasági és társadalmi változtatások előtt.

