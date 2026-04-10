Botrányos posztok és szégyenteljes bakik Magyar Péter orosházi jelöltje körül

Az Ellenpont arról ír, hogy az orosházi választókerületben Gurzó Máriát indítja a Tisza Párt. A kampányban sokan felhozták a Tisza orosházi jelöltjével szemben, hogy nincs közéleti múltja és ismeretlen a körzetben, kevés dolgot lehet tudni róla. Most azonban az Ellenpont birtokába új, eddig nem ismert információk kerültek a politikussal kapcsolatban.

Újabb részletek hozott napvilágra az Ellenpont Magyar Péter orosházi jelöltjéről, Gurzó Máriaról, akinek korábbi közösségi médiás bejegyzései és nyilvános szereplései komoly visszhangot váltottak ki. A nyilvánosságra került információk szerint az orosházi tiszás jelölt korábban többször is Ukrajnát és Volodimir Zelenszkijet méltatta, miközben egyes megszólalásai miatt a kampányban is kínos helyzetbe került. Fotó: Facebook / Magyar Péter

Gurzó Mária a Tisza Párt orosházi jelöltje, aki egy március eleji nagygyűlésen, a saját pártelnöke jelenlétében kétszer is Oroszországot akart mondani Orosháza helyett. A tiszás asszony szerencsétlenkedésén azóta is egy egész ország nevet, ugyanis mém lett a dadogásából. A képviselő-jelöltnek azonban nem ez volt a legfelháborítóbb megnyilvánulása. A Facebookon ugyanis többször is Zelenszkijt és Ukrajnát dicsőítette, egyszer pedig azt írta, hogy szeretne úgy táncolni, ahogy Brüsszel fütyül.

Az Ellenponthoz eljuttatott bejegyzések azt mutatják, hogy Magyar Péter jelöltje teljes mellszélességgel támogatja Ukrajnát, Zelenszkijt és a brüsszeli elitet, időnként erősen túlzó módon.

Érdekesség, hogy miután hivatalossá vált Gurzó indulása, a bejegyzéséket törölték a politikus Facebook-oldaláról – vélhetően a pártvezetés nyomására, a Tarr Zoltán-féle "nem szabad mindent elárulni, mert akkor megbukunk"-alapelv jegyében. Így ezek a posztok jelenleg nem elérhetőek.

Mint kiderült, Gurzó Mária tavaly nyáron több, meglehetősen vad ukránpárti írást is közzétett a közösségi médiában. Június közepén éppen az egyik olyan nyilatkozatát idézte Volodimir Zelenszkijnek, amelyben Orbán Viktort fenyegette.

A tiszás politikus tehát ezzel egyértelműen az ukrán elnök mellé állt. Nincs ezzel egyedül a baloldali pártban: Magyar Péter vezető tanácsadója, a Radnai Márk által "első tiszásnak" nevezett Kéri László egy kérdésre válaszolva kijelentette, hogy jobb lenne, ha Orbán Viktor helyett Zelenszkij vezetné Magyarországot.

Magyar Péter jelöltje a jelek szerint lendületbe jött, mert aznap egy másik erősen ukránpárti szöveget is kiírt az oldalára.