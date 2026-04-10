Botrányos posztok és szégyenteljes bakik Magyar Péter orosházi jelöltje körül

Az Ellenpont arról ír, hogy az orosházi választókerületben Gurzó Máriát indítja a Tisza Párt. A kampányban sokan felhozták a Tisza orosházi jelöltjével szemben, hogy nincs közéleti múltja és ismeretlen a körzetben, kevés dolgot lehet tudni róla. Most azonban az Ellenpont birtokába új, eddig nem ismert információk kerültek a politikussal kapcsolatban.
Ukrajnát és Zelenszkijt dicsőítette Magyar Péter orosházi jelöltje
Gurzó Mária a Tisza Párt orosházi jelöltje, aki egy március eleji nagygyűlésen, a saját pártelnöke jelenlétében kétszer is Oroszországot akart mondani Orosháza helyett. A tiszás asszony szerencsétlenkedésén azóta is egy egész ország nevet, ugyanis mém lett a dadogásából. A képviselő-jelöltnek azonban nem ez volt a legfelháborítóbb megnyilvánulása. A Facebookon ugyanis többször is Zelenszkijt és Ukrajnát dicsőítette, egyszer pedig azt írta, hogy szeretne úgy táncolni, ahogy Brüsszel fütyül.
Az Ellenponthoz eljuttatott bejegyzések azt mutatják, hogy Magyar Péter jelöltje teljes mellszélességgel támogatja Ukrajnát, Zelenszkijt és a brüsszeli elitet, időnként erősen túlzó módon.
Érdekesség, hogy miután hivatalossá vált Gurzó indulása, a bejegyzéséket törölték a politikus Facebook-oldaláról – vélhetően a pártvezetés nyomására, a Tarr Zoltán-féle "nem szabad mindent elárulni, mert akkor megbukunk"-alapelv jegyében. Így ezek a posztok jelenleg nem elérhetőek.
Mint kiderült, Gurzó Mária tavaly nyáron több, meglehetősen vad ukránpárti írást is közzétett a közösségi médiában. Június közepén éppen az egyik olyan nyilatkozatát idézte Volodimir Zelenszkijnek, amelyben Orbán Viktort fenyegette.
A tiszás politikus tehát ezzel egyértelműen az ukrán elnök mellé állt. Nincs ezzel egyedül a baloldali pártban: Magyar Péter vezető tanácsadója, a Radnai Márk által "első tiszásnak" nevezett Kéri László egy kérdésre válaszolva kijelentette, hogy jobb lenne, ha Orbán Viktor helyett Zelenszkij vezetné Magyarországot.
Magyar Péter jelöltje a jelek szerint lendületbe jött, mert aznap egy másik erősen ukránpárti szöveget is kiírt az oldalára.
Ennek a logikája ugyanaz volt, mint az előzőnek: Zelenszkijék mellé állva azt fejtegette, hogy Ukrajnának semmi köze a Magyarországnak járó uniós források befagyasztásához.
Pár nappal később ennél is továbbmenve arról posztolt, hogy Ukrajna semmilyen veszélyt nem jelent Magyarországra.
Az élet azóta többszörösen felülírta a Zelenszkijéket éltető tiszás politikus sorait. Emlékezetes, a kijevi vezetés január végén a nemzetközi szerződéseket felrúgva elzárta a Barátság kőolajvezetéket, amivel erősen veszélyezteti hazánk energiabiztonságát. Arról nem is beszélve, hogy az ukrán elnök egy kormányülésen Orbán Viktor megöletéséről beszélt.
Úgy táncolna, ahogy Brüsszel fütyül
Gurzó Mária nemcsak Ukrajnát dicsőítette az azóta törölt posztjaiban, hanem Brüsszelt is. Úgy néz ki, nem ma kezdődött a rajongása, hiszen még a Tisza Párt megalapítása előtt, 2023 decemberében a következő üzenetet osztotta meg a falán:
Szeretnék úgy táncolni, ahogyan Brüsszel fütyül."
A baloldali politikus ezzel Orbán Viktor 2023. október 23-án elmondott, veszprémi beszédének egyik részletét próbálta kifigurázni, miszerint "nem táncolunk úgy, ahogy Brüsszel fütyül."
Külön érdekesség, hogy posztja alatt védelmébe vette a bevándorlókat. Szerinte a migránsok teljesen ártalmatlanok, "nem támadnak meg senkit és semmit."
Brüsszel iránt szeretete kitartott a későbbiekben is. Ezt mutatja, hogy Magyar Péter felbukkanása után lelkesen osztotta meg követőivel, ahogyan pártelnöke kezet fogott az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel.
Jó estét, Oroszország!
Nem csak az a probléma Gurzó Máriával, hogy erősen elkötelezte magát Brüsszel és Ukrajna mellett, hanem az is, hogy alkalmatlan politikusnak és így nem tudná érdemben képviselni a helyieket az Országgyűlésben,
Szerinte ezt jelzi, hogy a tiszás jelölt zavarba ejtő beszédet tartott Magyar Péter márciusi, orosházi fórumán. Már a kezdés is meredekre sikerült: Gurzó úgy köszöntötte a megjelenteket, hogy "jó estét, Oroszország!"
A baloldali politikusnak szemmel láthatólag nehézséget okozott kimondani a békés vármegyei település nevét, kétszer is majdnem Oroszországot mondott Orosháza helyett (az utolsó pillanatban harapta el a szót kétszer is)
Sokat mondó, hogy Magyar Péter is csak zavartan tudott mosolyogni a produkció láttán.
Helyben lehet hallani olyan értesüléseket, hogy a pártközpont a történtek után letiltotta Gurzót a nyilvános szereplésekről, aki csak kivételes esetekben szólalhat meg. Alaposan megkötötték tehát a politikus kezét, aki a kampányban a csak a legegyszerűbb, legalapvetőbb dolgokban kommunikálhat, és kizárólag a központi pártüzeneteket adhatja tovább.