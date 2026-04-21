Megvan a dátum: ekkor alakul meg az új Országgyűlés

Lezajlott a parlamentbe jutott pártok újabb egyeztetése az alakuló Országgyűlésről, ahol előkészítették az ülés menetét, a tisztségviselők megválasztását, valamint kialakították az Országgyűlés bizottsági rendszerét.

Az Országgyűlés alakuló üléséről és a bizottsági struktúráról egyeztettek

A tárgyaláson a Tisza Pártot Bujdosó Andrea frakcióvezető és Velkey György László képviselte, ugyanakkor ezúttal nem vett részt rajta Magyar Péter. A Fidesz-KDNP részéről többek között Gulyás Gergely, Rétvári Bence és Latorcai János volt jelen, míg a Mi Hazánk delegációját Novák Előd és Apáti István képviselte.

A tanácskozás nem volt nyilvános, a részleteket később sajtótájékoztatón ismertették.

A felek már korábban jelezték, hogy húsz parlamenti bizottság felállítását tervezik, igazodva a minisztériumi struktúrához. Abban is egyetértés körvonalazódott, hogy az ellenzéki pártok – a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk – egy-egy alelnököt jelölhetnek. A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát jelöli erre a posztra, míg a Tisza Párt Forsthoffer Ágnest indítja házelnöknek.

Gulyás Gergely az egyeztetést követően arról beszélt: a héten döntés születhet a Fidesz és a KDNP frakcióvezetőinek személyéről, továbbá jelezte, hogy a KDNP nyolcfős frakciót alakíthat.

Bujdosó Andrea a sajtótájékoztatón megerősítette: sikerült megállapodni az Országgyűlés bizottsági struktúrájáról, a következő tárgyalási körben pedig az alelnöki és bizottsági elnöki posztokról dönthetnek.