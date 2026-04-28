Kedden folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban – közölte a parlamenti sajtóiroda. Az egyeztetéseken egyebek mellett a mandátumigazolás előkészítéséről, az esküokmányok aláírásának menetéről, az ülésrend meghatározásáról, valamint a tisztségviselők megválasztásának előkészítéséről tárgyalnak. A megbeszélések napirendjén szerepel a bizottsági rendszer kialakítása, valamint külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések is. A tárgyalásokat Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti. Sulyok Tamás május 9-re hívta össze az alakuló ülést. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot: a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk hat képviselői helyet kapott.

Az Országgyűlés megalakulásához szükséges szervezeti és működési kérdések kerülnek napirendre. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Az Országgyűlés tisztségeiről és bizottságairól is egyeztetnek

A Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli házelnöknek, a frakció vezetője Bujdosó Andrea lesz. A Fidesz-frakciót Gulyás Gergely, a KDNP képviselőcsoportját Rétvári Bence vezeti, míg a Mi Hazánk frakcióvezetője Toroczkai László marad.

Magyar Péter korábban azt javasolta, hogy minden frakciónak legyen parlamenti alelnöke; a Mi Hazánk ismét Dúró Dórat jelöli erre a tisztségre.

A pártok a múlt heti tárgyalásokon megállapodtak a bizottsági struktúráról, amelyben hat bizottság vezetését az ellenzék kapja. A tervek szerint a következő kormányzati struktúrához igazodva működnek majd a parlamenti bizottságok; a jelenlegi ciklusban tizenhat bizottság működött, míg a Tisza Párt húsz felállítását javasolta.

Az országgyűlési törvény alapján kötelező létrehozni többek között a mentelmi, az alkotmányügyi, a költségvetési, a külügyi, az európai uniós, a honvédelmi, a nemzetbiztonsági és a nemzetpolitikai bizottságot.

A pártok abban is megállapodtak, hogy a képviselők a Szent Korona előtt teszik le az esküt.