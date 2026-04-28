Sokkoló fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében – Zelenszkij neve is felmerült

Közeleg a vég? Ez az egyszerű teszt 24 órával előre jelzi a halált

Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások

Kedden újabb egyeztetéseket tartanak az Országházban az alakuló ülés előkészítéséről. Az Országgyűlés megalakulásához szükséges szervezeti és működési kérdések kerülnek napirendre.
Kedden folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban – közölte a parlamenti sajtóiroda. Az egyeztetéseken egyebek mellett a mandátumigazolás előkészítéséről, az esküokmányok aláírásának menetéről, az ülésrend meghatározásáról, valamint a tisztségviselők megválasztásának előkészítéséről tárgyalnak. A megbeszélések napirendjén szerepel a bizottsági rendszer kialakítása, valamint külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések is. A tárgyalásokat Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti. Sulyok Tamás május 9-re hívta össze az alakuló ülést. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot: a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk hat képviselői helyet kapott.

Az Országgyűlés megalakulásához szükséges szervezeti és működési kérdések kerülnek napirendre. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Az Országgyűlés tisztségeiről és bizottságairól is egyeztetnek

A Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli házelnöknek, a frakció vezetője Bujdosó Andrea lesz. A Fidesz-frakciót Gulyás Gergely, a KDNP képviselőcsoportját Rétvári Bence vezeti, míg a Mi Hazánk frakcióvezetője Toroczkai László marad.

Magyar Péter korábban azt javasolta, hogy minden frakciónak legyen parlamenti alelnöke; a Mi Hazánk ismét Dúró Dórat jelöli erre a tisztségre.

A pártok a múlt heti tárgyalásokon megállapodtak a bizottsági struktúráról, amelyben hat bizottság vezetését az ellenzék kapja. A tervek szerint a következő kormányzati struktúrához igazodva működnek majd a parlamenti bizottságok; a jelenlegi ciklusban tizenhat bizottság működött, míg a Tisza Párt húsz felállítását javasolta.

Az országgyűlési törvény alapján kötelező létrehozni többek között a mentelmi, az alkotmányügyi, a költségvetési, a külügyi, az európai uniós, a honvédelmi, a nemzetbiztonsági és a nemzetpolitikai bizottságot.

 A pártok abban is megállapodtak, hogy a képviselők a Szent Korona előtt teszik le az esküt.

 

