Alakulnak a Fidesz feladatai, 17 bizottságban töltenek be kulcsszerepet a képviselők

Gulyás Gergely közösségi oldalán tette közzé a május 9-én megalakuló Országgyűlés állandó bizottságainak fideszes elnökeit, alelnökeit és tagjait. A lista alapján már látható, kik kaphatnak vezető szerepet a nemzeti oldalról az új parlamenti struktúrában.

Fideszes politikusok, akik vezetői posztot kapnak az Országgyűlésben

A közzétett lista alapján fideszes képviselő vezeti majd:

a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, amelynek elnöke Bencsik János lesz;

a Szociális Bizottságot, amelyet Zsigó Róbert vezet majd;

a Művelődési Bizottságot, amelynek elnöki posztját Szentkirályi Alexandra kapja;

az Élőkörnyezetért Felelős Bizottságot, amelynek elnöke V. Németh Zsolt lesz.

A Fidesz több bizottságban alelnöki tisztségeket is betölt majd.

A Törvényalkotási Bizottságnak két fideszes alelnöke lesz, Tilki Attila és Héjj Dávid. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság alelnöki posztját Tuzson Bence leköszönő igazságügyi miniszter kapja.

Gulyás Gergely bejegyzése szerint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságban Panyi Miklós, a Gazdasági és Energetikai Bizottságban Szalai Piroska és Witzmann Mihály, a Közlekedési és Beruházási Bizottságban pedig Nagy Bálint lesz alelnök.

Alelnöki pozíciót kap Takács Árpád a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságban, Papp Zsolt az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságban, Bóka János az Európai Ügyek Bizottságában, Németh Zsolt a Külügyi Bizottságban, Hankó Balázs az Oktatási Bizottságban, Takács Péter az Egészségügyi Bizottságban, Gyopáros Alpár a Vidék- és Településfejlesztési Bizottságban, Hidvéghi Balázs pedig a Társadalmi Részvétel Bizottságában.