Tárgyalóasztalhoz ültek a pártok, formálódik az új Országgyűlés – friss információk!

Megkezdték a parlamentbe jutott pártok az egyeztetést az újonnan megalakuló Országgyűlés személyi összetételéről – írta meg a Magyar Nemzet.

Az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalás résztvevői az Országházban 2026. április 17-én

Fotó: Polyák Attila

A tárgyaláson előkészítik az alakuló ülést, a tisztségviselők megválasztását, meghatározzák az ülésrendet, valamint kialakítják az Országgyűlés bizottsági rendszerét.

Várhatóan kiderülhet, hogy a Tisza Párt kit jelöl az Országgyűlés elnökének.

Döntés születhet arról is, melyik párt delegálhat elnököt azokhoz a parlamenti bizottságokhoz, amelyek élére a jogszabályok szerint kötelezően ellenzéki képviselőt kell kinevezni. Többek között ilyen a nemzetbiztonsági bizottság is.

A Tisza Párt tárgyalódelegációját Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök vezeti. De tagja még Velkey György László, Bujdosó Andrea, valamint Melléthei-Barna Márton, akik országgyűlési képviselők lesznek a következő ciklusban.

A Fidesz–KDNP részéről az egyeztetésen jelen van Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Rétvári Bence, a KDNP képviselője, leköszönő államtitkár, Latorcai János, szintén KDNP-s képviselő, az Országgyűlés alelnöke, valamint Simon Kinga, a Fidesz-frakció jogi osztályának vezetője.

A Mi Hazánk Mozgalom tárgyalódelegációjának tagja Toroczkai László pártelnök, Dúró Dóra, az Országgyűlés alelnöke, illetve Novák Előd képviselő. A tanácskozás nem sajtónyilvános, később sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket.

Újabb bejelentések lesznek

Kicsit több békességet, megértést és bizalmat kért Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásokra érkezve.

Jelezte, hogy jövő héten

több miniszteri pozícióval kapcsolatban bejelentést fog tenni.

A felhatalmazás és a felelősség az övék és személy szerint az övé is – szögezte le, hozzátéve: amikor túl lesznek az egyeztetésen, jelentkezni fognak.

