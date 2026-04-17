Magyar Péter: hárommal több képviselői helyünk van

A Tisza Párt elnöke péntek este adott tájékoztatást arról, hogy a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók szavazatainak összeszámlálása után három választókerületben is megváltozott a sorrend. Ez azt jelenti, hogy a pártja jelöltjei ülhetnek be az Országgyűlésbe.
A külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók szavazatainak összeszámlálása után a paksi, a donbóvári és a nyírbátori központú választókerületekben, ahol eddig a Fidesz-KDNP jelöltje vezetett, megváltozott a sorrend, így végül ezeknek a választókerületeknek a képviseletét is a Tisza Párt szerezte meg a következő Országgyűlésben.
Még alakul a következő Országgyűlés eloszlása
A hírekre reagálva írta Magyar Péter a közösségi oldalán, hogy
"Folyik a fennmaradó szavazatok összesítése, és máris hárommal több képviselői helyünk van."
