Az Országgyűlés újdonsült képviselője szerint erre lesz szükség a következő négy évben

„Hatalmas megtiszteltetés a Nemzet Házában szolgálni, de óriási munka áll előttünk. A következő ciklusban rendkívül nehéz politikai helyzetben kell helytállnia a Fidesz új frakciójának” – fogalmazott Szűcs Gábor a Magyar Nemzetnek adott interjúja során a Fidesz jövendő országgyűlési képviselője.
Szűcs úgy véli, a parlamentben aktív, látható és fegyelmezett munkára lesz szükség, és ezzel párhuzamosan az online térben erősebb, tudatosabb jelenlétet kell felépíteni – mondta el a lapnak, hozzátéve, a választások előtt nem gondolta volna, hogy a frakció tagja lesz,
a választási vereség azonban új helyzetet teremtett, amely Orbán Viktor döntése nyomán a frakció újragondolását hozta magával.
A politikus szerint az új ciklusban
az elsődleges feladat a Fidesz 2,46 milliós táborának megtartása lesz.
Az Országgyűlésben továbbra is képviseletre vár a jobboldali szavazók tömege
Szűcs Gábor hangsúlyozta: azok, akik a jobboldalra szavaztak, továbbra is képviseletet várnak, és azt akarják, hogy a hangjuk a parlamentben és azon kívül is hallható maradjon.
A közösségeinket meg kell tartani, új szavazókat kell bevonni és meggyőzni, a végső cél pedig nyilván az, hogy a következő választáson a szavazók többsége ismét megtiszteljen minket a bizalmával”
– tette hozzá a képviselő.