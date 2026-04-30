Az Országgyűlés újdonsült képviselője szerint erre lesz szükség a következő négy évben

A Fidesz frakció összetétele a választási eredménynek megfelelően változáson ment át. A Magyar Nemzet Szűcs Gábort, a Fidesz újonc képviselőjét kérdezte az Országgyűlésben előttük álló feladatokról. Az újragondolt frakció egyes feladatai ellenzékben sem változnak.
„Hatalmas megtiszteltetés a Nemzet Házában szolgálni, de óriási munka áll előttünk. A következő ciklusban rendkívül nehéz politikai helyzetben kell helytállnia a Fidesz új frakciójának” – fogalmazott Szűcs Gábor a Magyar Nemzetnek adott interjúja során a Fidesz jövendő országgyűlési képviselője.

Szűcs Gábor, az Országgyűlésben a Fidesz újragondolt frakciójában folytatja munkáját a jobboldali közösségért
Szűcs Gábor, az Országgyűlésben a Fidesz újragondolt frakciójában folytatja munkáját a jobboldali közösségért
Fotó: Facebook/Szűcs Gábor

Szűcs úgy véli, a parlamentben aktív, látható és fegyelmezett munkára lesz szükség, és ezzel párhuzamosan az online térben erősebb, tudatosabb jelenlétet kell felépíteni – mondta el a lapnak, hozzátéve, a választások előtt nem gondolta volna, hogy a frakció tagja lesz,

a választási vereség azonban új helyzetet teremtett, amely Orbán Viktor döntése nyomán a frakció újragondolását hozta magával.

Gulyás Gergely bejelentette a 44 fős Fidesz-frakció névsorát

A politikus szerint az új ciklusban

az elsődleges feladat a Fidesz 2,46 milliós táborának megtartása lesz. 

Az Országgyűlésben továbbra is képviseletre vár a jobboldali szavazók tömege

Szűcs Gábor hangsúlyozta: azok, akik a jobboldalra szavaztak, továbbra is képviseletet várnak, és azt akarják, hogy a hangjuk a parlamentben és azon kívül is hallható maradjon.

A közösségeinket meg kell tartani, új szavazókat kell bevonni és meggyőzni, a végső cél pedig nyilván az, hogy a következő választáson a szavazók többsége ismét megtiszteljen minket a bizalmával”

– tette hozzá a képviselő.

