Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Így becsülik meg az orvosokat Magyarországon

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormány célja, hogy az egészségügyben dolgozók anyagilag és erkölcsileg is el legyenek ismerve hazánkban. Az elmúlt években ezért több lépcsőben, kiemelkedő mértékben emelték az orvosok bérét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyarországi orvosi béremelés több lépcsőben valósult meg: 2021. január 1-jén kezdődött, majd 2022-ben és 2023-ban folytatódott, jelentős alapbéremelést eredményezve. Ennek köszönhetően egy kezdő rezidens bruttó alapbére 2010 óta több mint ötszörösére, egy 20 éves jogviszonnyal rendelkező orvos bruttó alapbére több mint hétszeresére, egy 41 éve dolgozó orvos bruttó alapbére pedig több mint kilencszeresére nőtt – derül ki a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon megosztott táblázatból.

A magasabb bérekért cserébe szigorodtak a magánellátásban való munkavégzés szabályai (összeférhetetlenségi szabályok), és több évtized után megtörtént a hálapénz kivezetése az ellátórendszerből.

A magyar orvosok keresnek legjobban az OECD-országok között

A nemzetgazdasági átlaghoz mérten Magyarországon a legmagasabbak az orvosi keresetek az OECD-országok között – közölte még januárban a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára. Takács Péter hozzátette, az elmúlt években végrehajtott orvosi béremelésnek köszönhetően, míg 2010-ben a 40 órában foglalkoztatott orvosok bruttó átlagkeresete 338 000 forint volt, addig ez az összeg ma megközelíti a 2 200 000 forintot. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
