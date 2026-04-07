Összeomlott Magyar Péter mozgósítása a kampány hajrájára

A kampányhajrára érezhetően kifulladt Magyar Péter mozgósítása. A párt által meghirdetett „rendszerváltó tagság” nem hozta a várt eredményeket: hat nappal a választás előtt alig több mint 41 ezren fizettek elő, miközben a cél 50 ezer fő volt. A számok ráadásul hetek óta stagnálnak, ami különösen a kampány legkritikusabb időszakában számít rossz jelnek – írta meg a Magyar Nemzet.
A kezdeményezést még 2024 nyarán jelentették be, azonban azóta több hullámban is csökkent a támogatottsága. A tagság lemorzsolódása jellemzően egy-egy botrány után gyorsult fel, ami arra utal, hogy a bizonytalan szavazók egy része elfordult a párttól.
A mozgósítás gyengülése a rendezvényeken is látszik. A március 15-i eseményen kevesebben vettek részt, mint a kormánypárti Békemeneten, és az országjárás állomásain is alacsonyabb az érdeklődés. A beszámolók szerint a tömeg gyakran csak a színpad közelében sűrűbb, néhány méterrel távolabb már jóval ritkább.
A kampány megtorpanásában szerepet játszhatnak a belső konfliktusok és a kiszivárgott tervek is. Egy nyilvánosságra került dokumentum szerint a párt a választás után gyors leválást tervez az orosz energiáról, ami többek között a védett üzemanyagár megszüntetését és a rezsiszabályok átalakítását is jelentheti.
A párt energiapolitikai elképzelései nem újak, korábban is többször beszéltek arról, hogy csökkenteni kell a függőséget az orosz forrásoktól. A kampány végén azonban ezek a tervek nagyobb hangsúlyt kaptak, ami tovább befolyásolhatta a választók megítélését.