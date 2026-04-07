J. D. Vance Budapesten – komoly üzenetet hoz Washingtonból

Országgyűlési választás2026. április 12.
Magyar Péter

Összeomlott Magyar Péter mozgósítása a kampány hajrájára

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
A választás előtti utolsó napokra látványosan megtorpant a Tisza Párt kampánya. A mozgósítás gyengülése, az elmaradó tagsági célok és az alacsony részvételű rendezvények mind arra utalnak, hogy a párt nehéz helyzetben fordul rá az április 12-i választásra.
Magyar Péter, Tisza Párt, Választás 2026

A kampányhajrára érezhetően kifulladt Magyar Péter mozgósítása. A párt által meghirdetett „rendszerváltó tagság” nem hozta a várt eredményeket: hat nappal a választás előtt alig több mint 41 ezren fizettek elő, miközben a cél 50 ezer fő volt. A számok ráadásul hetek óta stagnálnak, ami különösen a kampány legkritikusabb időszakában számít rossz jelnek – írta meg a Magyar Nemzet.

Magyar Péter és Radnai Márk, a Tsza Világ applikáció szellemi atyjai (forrás: Magyar Nemzet)
Magyar Péter és Radnai Márk, a Tisza Világ applikáció szellemi atyjai (forrás: Magyar Nemzet)

A kezdeményezést még 2024 nyarán jelentették be, azonban azóta több hullámban is csökkent a támogatottsága. A tagság lemorzsolódása jellemzően egy-egy botrány után gyorsult fel, ami arra utal, hogy a bizonytalan szavazók egy része elfordult a párttól.

A mozgósítás gyengülése a rendezvényeken is látszik. A március 15-i eseményen kevesebben vettek részt, mint a kormánypárti Békemeneten, és az országjárás állomásain is alacsonyabb az érdeklődés. A beszámolók szerint a tömeg gyakran csak a színpad közelében sűrűbb, néhány méterrel távolabb már jóval ritkább.

Veszélybe akarják sodorni Magyarország energiabiztonságát

 

A kampány megtorpanásában szerepet játszhatnak a belső konfliktusok és a kiszivárgott tervek is. Egy nyilvánosságra került dokumentum szerint a párt a választás után gyors leválást tervez az orosz energiáról, ami többek között a védett üzemanyagár megszüntetését és a rezsiszabályok átalakítását is jelentheti.

A párt energiapolitikai elképzelései nem újak, korábban is többször beszéltek arról, hogy csökkenteni kell a függőséget az orosz forrásoktól. A kampány végén azonban ezek a tervek nagyobb hangsúlyt kaptak, ami tovább befolyásolhatta a választók megítélését.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról