Összeomlott Magyar Péter mozgósítása a kampány hajrájára

A kampányhajrára érezhetően kifulladt Magyar Péter mozgósítása. A párt által meghirdetett „rendszerváltó tagság” nem hozta a várt eredményeket: hat nappal a választás előtt alig több mint 41 ezren fizettek elő, miközben a cél 50 ezer fő volt. A számok ráadásul hetek óta stagnálnak, ami különösen a kampány legkritikusabb időszakában számít rossz jelnek – írta meg a Magyar Nemzet.

Magyar Péter és Radnai Márk, a Tisza Világ applikáció szellemi atyjai (forrás: Magyar Nemzet)

A kezdeményezést még 2024 nyarán jelentették be, azonban azóta több hullámban is csökkent a támogatottsága. A tagság lemorzsolódása jellemzően egy-egy botrány után gyorsult fel, ami arra utal, hogy a bizonytalan szavazók egy része elfordult a párttól.

A mozgósítás gyengülése a rendezvényeken is látszik. A március 15-i eseményen kevesebben vettek részt, mint a kormánypárti Békemeneten, és az országjárás állomásain is alacsonyabb az érdeklődés. A beszámolók szerint a tömeg gyakran csak a színpad közelében sűrűbb, néhány méterrel távolabb már jóval ritkább.