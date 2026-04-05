Robbanószert találtak a határnál: csúnyán melléfogott a panaszkodó exkatona

Pálinkás Szilveszter százados a Telexnek adott interjújában mindent megtett a Magyar Honvédség lejáratása érdekében. Szalay-Bobrovniczky Kristófot a valaha volt legrosszabb honvédelmi miniszternek nevezte, továbbá több intézkedését is kritizálta; többek közt azt is, hogy a kulcsfontosságú energetikai létesítmények katonai védelem alatt állnak a fenyegetettség miatt.

Pálinkás Szilveszter túl korán beszélt

Néhány napot kellett csak volna várnia a hangzatos kijelentéseivel, ugyanis beigazolódott, hogy van értelme a kiemelt katonai védelemnek. Az interjúban arra is kitért, hogy februárban kivezényelték a katonákat a kritikus energetikai létesítményekhez, csak épp azt nem tudják szerinte, hogy kitől kell az infrastruktúrát megvédeni, azaz ki az ellenség.

A kormánykommunikáció Ukrajnával kapcsolatban abszolút vicc tárgya. Ezen már humorizálunk a munkahelyen. Egyszerűen nem lehet komolyan venni ezt a fajta ukrán ellenségképet”

– fejtegette.

Április 5-én pusztító erejű robbanószert találtak a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak.