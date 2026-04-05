Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Pálinkás Szilveszter

Robbanószert találtak a határnál: csúnyán melléfogott a panaszkodó exkatona

15 órája
Olvasási idő: 4 perc
Nem véletlen, hogy nem tiszás divatkatonák döntenek Magyarország energetikai létesítményeinek védelméről. Pálinkás Szilveszter néhány napja még interjút adott a Telexnek, amelyben a honvédelmi minisztert és az általa bevezetett intézkedéseket illette kritikával, a mai nap eseményei azonban egészen új fénybe helyezték a kijelentéseit.
Pálinkás SzilveszterSzalay-Bobrovniczky Kristófmagyar honvédség

Pálinkás Szilveszter százados a Telexnek adott interjújában mindent megtett a Magyar Honvédség lejáratása érdekében. Szalay-Bobrovniczky Kristófot a valaha volt legrosszabb honvédelmi miniszternek nevezte, továbbá több intézkedését is kritizálta; többek közt azt is, hogy a kulcsfontosságú energetikai létesítmények katonai védelem alatt állnak a fenyegetettség miatt.

Pálinkás Szilveszter túl korán beszélt (Fotó: Bakos Barna)

Pálinkás Szilveszter túl korán beszélt

Néhány napot kellett csak volna várnia a hangzatos kijelentéseivel, ugyanis beigazolódott, hogy van értelme a kiemelt katonai védelemnek. Az interjúban arra is kitért, hogy februárban kivezényelték a katonákat a kritikus energetikai létesítményekhez, csak épp azt nem tudják szerinte, hogy kitől kell az infrastruktúrát megvédeni, azaz ki az ellenség.

A kormánykommunikáció Ukrajnával kapcsolatban abszolút vicc tárgya. Ezen már humorizálunk a munkahelyen. Egyszerűen nem lehet komolyan venni ezt a fajta ukrán ellenségképet”

– fejtegette. 

Április 5-én pusztító erejű robbanószert találtak a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak.

Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát, és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon. Ez a valóság! Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket pedig meg kell védeni!

 

