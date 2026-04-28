Elutasította a rendőrség az igazságügyi miniszter Panyi Szabolcs elleni feljelentését

A rendőrség elutasította azt a kémkedés miatt tett feljelentés, amit az igazságügyi miniszter nyújtott be Panyi Szabolcs ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet.

Az Index ma délelőtt arról írt, hogy a Panyi-ügyben a hatóság a Tényi István által tett feljelentést is elutasította. Mint beszámoltunk róla, egy kiszivárgott hangfelvétel alapján kiderült, hogy a Vsquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.

Panyi Szabolcsról készült hangfelvétel

A magyar újságíró egy ismeretlen nővel arról beszélt a hanganyagon, hogy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának. A kiszivárgott felvételen a beszélgetőtárs arra is rákérdezett Panyinál, hogy melyik az az állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel: „azt nem mondhatom el”.

Majd megkérte a nőt, hogy erről ne beszéljen senkinek. A diskurzus ezek után újabb fordulatot vett, hiszen Panyi belengette, hogy megmutatja a hölgynek Szijjártó Péter beszélgetéseit. Az újságíró végül rájött, hogy épp nincsenek nála a beszélgetések.

Panyi egy Szergej Lavrov orosz és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közötti beszélgetést emlegetett, aminek írásba foglalt változatát később megosztotta a Facebook-oldalán.

Panyi azzal is hencegett beszélgetőpartnerének, hogy barátja a leendő külügyminiszternek, Orbán Anitának és együtt is dolgozik a Tisza politikusával.

Az újságíró szerint olyan bizalmas viszonyban van Orbán Anitával, hogy konkrét javaslatokat tehet arra nézve, hogy a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki a Külügyminisztériumból.

Panyi el is ismerte, ő hallható a felvételen. Panyiról egy olyan hangfelvétel is napvilágot látott, amin a balliberális újságíró arról beszélt, hogy információi három európai titkosszolgálattól származnak.