Tiszás ügynökbotrány: az ügyészség továbbította a feljelentést, a rendőrség dönt

A Legfőbb Ügyészség a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájához továbbította a tiszás ügynökbotrányban tett feljelentést – számolt be a Magyar Nemzet. A döntés nyomán a rendőrség vizsgálja majd a kémkedés gyanújával kapcsolatos állításokat, melyek Panyi Szabolccsal szemben felmerültek.
A Magyar Nemzet információi szerint Tuzson Bence igazságügyi miniszter feljelentése alapján indult eljárás új szakaszba lépett, miután az ügyészség átadta Panyi Szabolcs ügyét a nyomozó hatóságnak. 

A rendőrség fogja kivizsgálni a Panyi Szabolcsot érintő, kémkedés gyanúját felvető állításokat (Forrás: Facebook/Panyi Szabolcs)

A tájékoztatás szerint „a feljelentésben írtakat a rendőrség fogja elbírálni”, vagyis a következő lépés a hivatalos vizsgálat megindításáról szóló döntés lehet.

Panyi Szabolcs kémbotránya nyilvánvalóvá tette, hogy külföldi titkosszolgálatok akciója zajlik Magyarország ellen

Kiszivárgott hangfelvételek és titkosszolgálati kapcsolatok

Az ügy hátterében olyan hangfelvételek állnak, amelyek szerint a magát oknyomozó újságírónak beállító Panyi Szabolcs külföldi titkosszolgálatokkal állt kapcsolatban.

A felvételeken a Direkt36 és a VSsquare újságírója arról beszélt, hogy egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának megadta Szijjártó Péter telefonszámát, ami lehetőséget teremthetett a kommunikáció megfigyelésére. A beszélgetések során az is elhangzott, hogy több forrásból – állítása szerint három különböző titkosszolgálattól – jutott információkhoz.

A legújabb felvétel alapján Panyi Szabolcs Magyar Péterrel is kapcsolatban állt (Forrás: Facebook/Budai Gyula)

Politikai kapcsolatok is felmerültek az ügyben

A kiszivárgott anyagok szerint az újságíró politikai szereplőkkel is kapcsolatban állt. A felvételeken Panyi Szabolcs arról beszélt, hogy együtt dolgozik Orbán Anitával, és szakmai kérdésekben is segíti, sőt javaslatokat tehet személyi döntésekre. 

Emellett az is kiderült, hogy kapcsolatban állt Magyar Péterrel is, akivel tavaly januárban egyeztetett. 

A tiszás kémbotrány további alakulása most a rendőrségi vizsgálat eredményétől függ.

 

