Tiszás ügynökbotrány: az ügyészség továbbította a feljelentést, a rendőrség dönt

Kiszivárgott hangfelvételek és titkosszolgálati kapcsolatok

Az ügy hátterében olyan hangfelvételek állnak, amelyek szerint a magát oknyomozó újságírónak beállító Panyi Szabolcs külföldi titkosszolgálatokkal állt kapcsolatban.

A felvételeken a Direkt36 és a VSsquare újságírója arról beszélt, hogy egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának megadta Szijjártó Péter telefonszámát, ami lehetőséget teremthetett a kommunikáció megfigyelésére. A beszélgetések során az is elhangzott, hogy több forrásból – állítása szerint három különböző titkosszolgálattól – jutott információkhoz.

A legújabb felvétel alapján Panyi Szabolcs Magyar Péterrel is kapcsolatban állt (Forrás: Facebook/Budai Gyula)

Politikai kapcsolatok is felmerültek az ügyben

A kiszivárgott anyagok szerint az újságíró politikai szereplőkkel is kapcsolatban állt. A felvételeken Panyi Szabolcs arról beszélt, hogy együtt dolgozik Orbán Anitával, és szakmai kérdésekben is segíti, sőt javaslatokat tehet személyi döntésekre.

Emellett az is kiderült, hogy kapcsolatban állt Magyar Péterrel is, akivel tavaly januárban egyeztetett.

A tiszás kémbotrány további alakulása most a rendőrségi vizsgálat eredményétől függ.