Nemzetközi versenyelőnyt jelent a patrióta egység

A XXI. Század Intézet legújabb elemzése szerint a nemzetközi színtéren zajló nagy átalakulásban és az új jobboldali erőközpont kialakulásában meghatározó szerepe volt Orbán Viktor miniszterelnöknek. Ő építette ki elsőként a szuverén modellt, és stabil patrióta közösséget hozott létre Magyarországon, amely mára nemzetközi példává vált.

Orbán Viktor beszédet mond az 1. Patrióta Nagygyűlésen a Millenárison 2026. március 23-án ( Fotó: Kaiser Ákos/MTI)

Patrióta egység a globalista veszéllyel szemben

A globalista-szuverenista törésvonal egyre élesebbé válik. Míg a patrióta erők erősítik a nemzeteket és jobb pozíciót biztosítanak az új világrendben, addig a globalista hatalmat képviselő erők veszélyeztetik Magyarország elmúlt 16 évben kiépített nemzeti szuverenitását, geopolitikai pozícióját és nemzetközi kapcsolatait – olvasható a XXI. Század Intézet oldalán.

Orbán Viktor határozott kiállása nyomán Európa-szerte erősödik a patrióta hullám. A CPAC Hungary, a Patrióta Nagygyűlés és a Patrióták Európáért frakció mind azt mutatják, hogy a patrióta egység már nem csak magyar, hanem egyre szélesebb nemzetközi jelenség.

A 2026-os országgyűlési választás tétje ezért világos: megőrizzük-e a patrióta utat, vagy visszacsúszunk a globalista nyomás alá.