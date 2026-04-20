5 pont, amely lehetővé teheti a patrióták győzelmét – mutatjuk

Hogyan újulhatnak meg a patrióták, miként tartható meg a többmilliós tábor hite, és milyen lépések vezethetnek vissza a politikai versenyképességhez? – tette fel a kérdést a Mandiner egyik újságírója, Kovács András. Kiemelte, egy súlyos választási vereség után nem elég az okokat keresni: új irányra van szükség, és mindez meg is valósítható.

Első lépés: megtartani és beszélgetni

A portál az elmúlt napok eseményeit felidézve rámutatott, ttt az idő, hogy a jobboldal súlyos vereségének boncolgatása helyett végre arról is beszéljünk, hogyan lehet kitörni ebből a helyzetből.

Egy héttel a Tisza kétharmados sikerét hozó voksolás után nem könnyű kiutat mutatni, de van néhány dolog, ami új irányt és győzelemhez vezethet.

– vélekedett a szerző.

Noha április 12-én 2458337 választópolgár tisztelte meg bizalmával a Fidesz-KDNP pártszövetséget, még sem volt elég a győzelemhez, pedig ilyen szavazatmennyiséggel 1990 óta egyetlen párt sem vesztett választást. De arra sem volt példa a rendszerváltozás óta, hogy a Tisza Párt bizony majdnem 3,4 millió szavazattal nyerte meg a választást.

A győztes és a vesztes közötti közel egymilliós szavazatkülönbségre egyébként már többször volt példa a legutóbbi kilenc parlamenti választáson, sőt 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is a Fidesz-KDNP több mint egymillió voksot vert a második helyezettre.

A portál szerint fontos látni, hogy a következő időszak legfontosabb feladata, hogy ennek a közel 2,5 millió választónak a hitét meg kell tartania, és ebben csak azok járhatnak az élen, akik eddig is mindent megtettek annak érdekében, hogy a szuverén Magyarország ne csak egy eszmény, hanem gyakorlat is legyen. Rámutatott: nem lesz semmilyen megújulás, ha ennek a milliós tömegnek a lelkével nem foglalkozunk.

Kovács András szerint az újjáépítés első feladata a beszélgetés, mint modja, nem kijelenteni, nem utasítgatni, hanem elfogadni, hogy bizony minden véleményben lehetnek árnyalatok és eltérések. – Meg kell hallgatni azokat a csalódott embereket, akiket mellbevágott a választási eredmény és azoknak a szavát is figyelembe kell venni, akik adott esetben rengeteg dologban egyetértenek a szuverenista oldallal, de most sok ok miatt mégsem erre az irányra voksoltak – jelezte.

16 év kormányzás után sajnos sokan gőgössé váltak, és azt hitték, náluk van a bölcsek köve. Ennek most vége van!

– húzta alá, majd azzal folytatta, a jövőbeli jobboldali közösségnek részben a helyben lévő civil társadalomra és az önkormányzatokra kell támaszkodnia. Álláspontja szerint a patrióta oldal nagyon sok komoly civil véleményt hagyott figyelmen kívül az elmúlt 16 évben, és bár jól végezték a feladataikat a polgármestererek,

itt az idő, hogy a múltba nézés helyett a helyiekkel egyeztetve azon ügyek mellé álljanak, amelyek mögött a lehető legnagyobb többséget tudják felsorakoztatni.

– Helyi kezdeményezések, aláírásgyűjtések, majd pedig adott esetben helyi népszavazások vezethetnek el azokhoz a sikerekhez, amelyek a mostani vereség után jelentősen hozzájárulhatnak a bizalom újjáépítéséhez – sorolta a Mandiner.