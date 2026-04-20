5 pont, amely lehetővé teheti a patrióták győzelmét – mutatjuk

Hogyan újulhatnak meg a patrióták, miként tartható meg a többmilliós tábor hite, és milyen lépések vezethetnek vissza a politikai versenyképességhez? – tette fel a kérdést a Mandiner egyik újságírója, Kovács András. Kiemelte, egy súlyos választási vereség után nem elég az okokat keresni: új irányra van szükség, és mindez meg is valósítható.
Első lépés: megtartani és beszélgetni
A portál az elmúlt napok eseményeit felidézve rámutatott, ttt az idő, hogy a jobboldal súlyos vereségének boncolgatása helyett végre arról is beszéljünk, hogyan lehet kitörni ebből a helyzetből.
Egy héttel a Tisza kétharmados sikerét hozó voksolás után nem könnyű kiutat mutatni, de van néhány dolog, ami új irányt és győzelemhez vezethet.
– vélekedett a szerző.
Noha április 12-én 2458337 választópolgár tisztelte meg bizalmával a Fidesz-KDNP pártszövetséget, még sem volt elég a győzelemhez, pedig ilyen szavazatmennyiséggel 1990 óta egyetlen párt sem vesztett választást. De arra sem volt példa a rendszerváltozás óta, hogy a Tisza Párt bizony majdnem 3,4 millió szavazattal nyerte meg a választást.
A győztes és a vesztes közötti közel egymilliós szavazatkülönbségre egyébként már többször volt példa a legutóbbi kilenc parlamenti választáson, sőt 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is a Fidesz-KDNP több mint egymillió voksot vert a második helyezettre.
A portál szerint fontos látni, hogy a következő időszak legfontosabb feladata, hogy ennek a közel 2,5 millió választónak a hitét meg kell tartania, és ebben csak azok járhatnak az élen, akik eddig is mindent megtettek annak érdekében, hogy a szuverén Magyarország ne csak egy eszmény, hanem gyakorlat is legyen. Rámutatott: nem lesz semmilyen megújulás, ha ennek a milliós tömegnek a lelkével nem foglalkozunk.
Kovács András szerint az újjáépítés első feladata a beszélgetés, mint modja, nem kijelenteni, nem utasítgatni, hanem elfogadni, hogy bizony minden véleményben lehetnek árnyalatok és eltérések. – Meg kell hallgatni azokat a csalódott embereket, akiket mellbevágott a választási eredmény és azoknak a szavát is figyelembe kell venni, akik adott esetben rengeteg dologban egyetértenek a szuverenista oldallal, de most sok ok miatt mégsem erre az irányra voksoltak – jelezte.
16 év kormányzás után sajnos sokan gőgössé váltak, és azt hitték, náluk van a bölcsek köve. Ennek most vége van!
– húzta alá, majd azzal folytatta, a jövőbeli jobboldali közösségnek részben a helyben lévő civil társadalomra és az önkormányzatokra kell támaszkodnia. Álláspontja szerint a patrióta oldal nagyon sok komoly civil véleményt hagyott figyelmen kívül az elmúlt 16 évben, és bár jól végezték a feladataikat a polgármestererek,
itt az idő, hogy a múltba nézés helyett a helyiekkel egyeztetve azon ügyek mellé álljanak, amelyek mögött a lehető legnagyobb többséget tudják felsorakoztatni.
– Helyi kezdeményezések, aláírásgyűjtések, majd pedig adott esetben helyi népszavazások vezethetnek el azokhoz a sikerekhez, amelyek a mostani vereség után jelentősen hozzájárulhatnak a bizalom újjáépítéséhez – sorolta a Mandiner.
A patrióták győzelméhez intenzív kapcsolattartás és feszített munkatempó kell
Miután az Országgyűlésben egyharmad alá szorult Fidesz-KDNP frakciószövetségnek bizony „fel kell vennie a kesztyűt, és bele kell állnia a dolgokba”. – A közvélemény figyelme most egy ideig szinte biztosan az új Országgyűlésre fog vetülni, így ez egyben kiváló lehetőség lesz arra, hogy a kisebbség minél frappánsabb, minél eredetibb módon mutassa be az álláspontját. A korábban már említett önkormányzati és civil hátországgal a parlamenti kisebbség nem szorulhat be a parlament falai közé. Nekik is nyitniuk kell az ország minden közössége felé, mert csak így képviselhetik az ország teljességét – tanácsolta.
Ehhez intenzív kapcsolattartásra és feszített munkatempóra van szüksége a szuverenista frakciónak. Csak így nyerhetik vissza a hitelességüket, és lehetnek versenyképesek a tiszás mamutfrakcióval szemben.
Ezen felül elengedhetetlen a patrióták szövetségének további erősítése. Bár Magyarországon most ellenzékbe szorultak a Brüsszellel és a globalista erőkkel szemben kritikus pártok, de ez nem jelenti azt, hogy az európai ambíciókról le kéne mondani.
Kiengedni a pállott levegőt
– Még több külföldi véleményt kell megismerni, még jobban el kell mélyíteni az együttműködést az azonosan gondolkozó pártok között. A legfontosabb távlati cél a három Brüsszel-szkeptikus európai parlamenti frakció minél szorosabb együttműködésének megvalósítása. Csak egy ilyen szoros szövetség adhat erős támaszt a magyar ellenzéknek is arra, hogy valós alternatívát tudjon mutatni a brüsszeli elittel szemben – fejtette ki, majd azzal zárta, ideje kinyitni az ablakot, és kiengedni a pállott levegőt.