Út az óvodába program: Brüsszel utat nyitott a pedofiloknak és transznemű aktivistáknak a magyar óvodákba

A magyar választások után néhány nappal azonnal mozgásba lendültek a pedofilpárti brüsszeli intézmények. A Fidesz egyik legfontosabb döntése volt a 2021-es gyermekvédelmi törvény elfogadása, amely egyszerre szabott gátat a genderpropaganda médiában és reklámokban való terjesztésének, fellépett a pedofil bűnelkövetőkkel szemben, és világos határt húzott az iskolai nevelés területén is. A törvény kimondta: a szexuális nevelés kérdéseiben, különösen kisgyermekkorban, nincs helye ideológiai kampányoknak – írta le röviden a most elkaszált magyar jogszabály hátterét Orbán Balázs.

Orbán Balázs utalt arra is, hogy a 2021-ben hatályba lépett gyermekvédelmi törvény nem egy szűk politikai elit akarata volt csupán, hanem széles társadalmi támogatást élvezett, amely népszavazás formájában is hangot adott ennek. A közjogi aktusból kiderült, hogy a magyar társadalom többsége azon az állásponton van, hogy

a gyermeknevelés elsődleges felelősei a szülők.

A magyar szabályozás tehát annak a többségi akaratnak felel meg, amely szerint

az identitást és a szexuális fejlődést érintő kérdésekkel nem a legérzékenyebb életkorban, és nem intézményi keretek között kell találkozniuk a gyerekeknek, amikor testi, lelki és pszichoszexuális értelemben még különösen befolyásolhatók.

Pedofilpárti álláspont

Ezzel szemben az Európai Unió Bíróságának döntése azon alapult, hogy a jogszabály diszkriminatív, mert korlátozza a születési nemtől való eltérés és a nemváltás népszerűsítését, ezzel pedig sérti a nem ciszheteronormatív csoportok jogait.

Orbán Balázs az egymásnak feszülő álláspontok ismertetésén túl kitért arra is, hogy a bíróság ezzel a döntéssel az uniós alapjogok és értékek közé emelte az intézményes szexuális propagandát, amely ellen immár nem lesznek képesek a tagországok védekezni. Egyúttal hozzáfűzte azt is, hogy mindez pont akkor történik, amikor a progresszív ideológia származási helyén, az Egyesült Államokban már pont lekerültek ezen szélsőséges jelenségek a napirendről.