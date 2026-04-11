Pénzért vesz szavazatokat a Tisza? 443 ügyben már döntés is született

Dömötör Csaba szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy 443 esetben meg is született az elmarasztaló döntés, "tehát a beadvány megalapozott volt". Egyértelmű törvénysértések esetén a Fidesz megteszi a szükséges feljelentéseket is − szögezte le.

Dömötör Csaba a törvénysértésekre több példát is említett

Az európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy a szóban forgó esetekről a helyi alapszervezetekhez és a pénteken elindított Demokrácia Központhoz érkeznek bejelentések.

Dömötör Csaba a törvénysértésekre példaként említette, hogy Zala megyében a Tisza Párt jelöltje és a párt aktivistái a bejelentés szerint pénzt, ruhát és ételt oszthattak hátrányos helyzetű embereknek, a szavazatukért cserébe. "Ez szavazatvásárlás" − szögezte le.

Hozzátette: érkezett bejelentés azzal kapcsolatban, hogy egy cég vezetője összehívott egy értekezletet, ahol

közölte, hogy a vállalat a Tisza Pártot támogatja, ezért minden munkavállalónak kötelező a Tiszára szavaznia.

Az európai parlamenti képviselő tájékoztatása szerint több bejelentés érkezett álhírkampányokról és az interneten terjesztett megtévesztő tájékoztatókról, amelyek érvénytelen szavazatot eredményeznek, a választó tudta nélkül.

Érkeznek bejelentések idősek megtévesztésével és akadályozásával kapcsolatban is − közölte Dömötör Csaba, aki elmondta, hogy a Biatorbágyról érkezett bejelentés szerint egy idős állampolgár személyi igazolványát fiatalabb rokona elrejtette, hogy ne tudjon szavazni. "Ezt célzó közösségimédia-kampányokat is indítottak" − hangsúlyozta.

"A Tisza bejelentései alapján már azt is tudjuk, hogy a Tisza Párt és a hozzá köthető szervezetek több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre. Ezek az aktivisták olyan szervezetektől kaptak képzést, amelyeket külföldről jelentős összegekkel finanszíroznak" − fogalmazott Dömötör Csaba.

"Mindenkit arra kérünk, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, csalásgyanús esetet, erőszakoskodást észlel, jelezze a Demokrácia Központnál a demokraciakozpont@fidesz.hu címen, vagy a 06-20-444-0445 telefonszámon!" – mondta az európai parlamenti képviselő, hangsúlyozva, hogy Viber, Signal és Whatsapp csatornákon is lehet bejelentést tenni a 06-20-242-7806 telefonszámon.