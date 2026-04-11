Választási csalás gyanúja: dolgozókat kényszeríthettek a Tiszára szavazni

Pénzért vesz szavazatokat a Tisza? 443 ügyben már döntés is született

A Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt – mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője Budapesten. Dömötör Csaba szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy 443 esetben meg is született az elmarasztaló döntés.
Dömötör Csaba szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy 443 esetben meg is született az elmarasztaló döntés, "tehát a beadvány megalapozott volt". Egyértelmű törvénysértések esetén a Fidesz megteszi a szükséges feljelentéseket is − szögezte le.

Budapest, 2026. április 2. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője sajtótájékoztatót tart az Országgyűlés Irodaházában 2026. április 2-án.
Dömötör Csaba a törvénysértésekre több példát is említett
Az európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy a szóban forgó esetekről a helyi alapszervezetekhez és a pénteken elindított Demokrácia Központhoz érkeznek bejelentések.

Dömötör Csaba a törvénysértésekre példaként említette, hogy Zala megyében a Tisza Párt jelöltje és a párt aktivistái a bejelentés szerint pénzt, ruhát és ételt oszthattak hátrányos helyzetű embereknek, a szavazatukért cserébe. "Ez szavazatvásárlás" − szögezte le.

Hozzátette: érkezett bejelentés azzal kapcsolatban, hogy egy cég vezetője összehívott egy értekezletet, ahol 

közölte, hogy a vállalat a Tisza Pártot támogatja, ezért minden munkavállalónak kötelező a Tiszára szavaznia.

Az európai parlamenti képviselő tájékoztatása szerint több bejelentés érkezett álhírkampányokról és az interneten terjesztett megtévesztő tájékoztatókról, amelyek érvénytelen szavazatot eredményeznek, a választó tudta nélkül.

Érkeznek bejelentések idősek megtévesztésével és akadályozásával kapcsolatban is − közölte Dömötör Csaba, aki elmondta, hogy a Biatorbágyról érkezett bejelentés szerint egy idős állampolgár személyi igazolványát fiatalabb rokona elrejtette, hogy ne tudjon szavazni. "Ezt célzó közösségimédia-kampányokat is indítottak" − hangsúlyozta.

"A Tisza bejelentései alapján már azt is tudjuk, hogy a Tisza Párt és a hozzá köthető szervezetek több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre. Ezek az aktivisták olyan szervezetektől kaptak képzést, amelyeket külföldről jelentős összegekkel finanszíroznak" − fogalmazott Dömötör Csaba.

"Mindenkit arra kérünk, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, csalásgyanús esetet, erőszakoskodást észlel, jelezze a Demokrácia Központnál a demokraciakozpont@fidesz.hu címen, vagy a 06-20-444-0445 telefonszámon!" – mondta az európai parlamenti képviselő, hangsúlyozva, hogy Viber, Signal és Whatsapp csatornákon is lehet bejelentést tenni a 06-20-242-7806 telefonszámon.

Mint mondta, ha a jogellenesség a szavazóhelységben történik, azt a szavazatszámláló bizottsággal jegyzőkönyvbe kell vetetni a helyszínen. "Lépjünk fel közösen a csalási kísérletek ellen!" – húzta alá Dömötör Csaba.

 

