Petíció indult Sulyok Tamás mellett: Már 75 ezren kérik az államfőt, hogy maradjon hivatalában

Aláírásgyűjtést indított a CitizenGO Magyarország „Tiszteletet a hivatalnak: Tartson ki, Elnök Úr!” címmel, amelynek célja, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Péter felszólításai ellenére mindenképpen maradjon a hivatalában, semmiképpen se mondjon le. A szervezet közlése szerint a petíció már 75 ezernél is több támogató aláírást kapott.

Aláírásgyűjtést indított a CitizenGO Magyarország, amelyben arra kérik Sulyok Tamás államfőt, hogy ne mondjon le tisztségéről. A petíció kezdeményezéshez már több, mint 75 ezren csatlakoztak. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI



Még közel egy hónapig várja a Súlyok Tamás melletti petíció a támogató aláírásokat

A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a most kormányzásba kezdő Magyar Péter több alkalommal is az államfő távozását követelte. A petíció indoklása szerint az aláírók úgy látják, hogy az államfő intézménye az alkotmányos rend egyik fontos garanciája, ezért annak működését és függetlenségét védeni kell.

A szervezet szerint az államfő szerepe nem merül ki formális feladatokban, hanem az alkotmányos egyensúly fenntartásában is kulcsszerepet játszik. A petíció megfogalmazása úgy fogalmaz: az államfő nem „pecsételőgép”, hanem olyan intézmény, amelynek feladata a demokratikus működés és a nemzeti értékek védelme.

A kezdeményezés kitér arra is, hogy a következő hetek meghatározó jelentőségűek lehetnek. A CitizenGO szerint ebben az időszakban az állampolgárok visszajelzései hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az államfő politikai támogatottságot érezzen döntéseihez.

A petícióban az is szerepel, hogy az aláírók elvárják: az államfő éljen törvényes jogköreivel, és őrizze meg az alkotmányos folytonosságot. A szervezet hangsúlyozza, hogy a választási eredmények önmagukban nem írják felül az intézményi fékek és ellensúlyok rendszerét.

A felhívás megfogalmazása szerint az államfő eddigi tevékenysége az alkotmányos rend, a nemzeti hagyományok és a közjogi stabilitás védelmét szolgálta, ezért fontos, hogy „ne maradjon egyedül” a jelenlegi helyzetben.