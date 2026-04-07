Petrás János: Egyéniben a Fidesz jelöltjeire kell szavazni, mert nekik van esélyük elnyerni a mandátumot

„Ne szavazzanak olyan emberekre, akik más nemzet zsoldjában állnak, olyan pártokra, akik elvennék a külföldre szakadt magyarok szavazati jogát, akik elbontanák a turulszobrot" – mondta Petrás János, a Kárpátia frontembere a Véleményvezér interjújában, ami a Patrióta YouTube csatornáján látható.

Petrás János: Így szavazz a globalisták ellen

Azt a két szavazatot pedig jól gondolják meg, hogy hova adják. (...) A nemzeti oldalnak azt a két szavazatát valahogy úgy kellene megosztani szerintünk, hogy egyéniben a Fidesz-jelöltjére, hiszen tényleg neki van, azoknak van nagyobb esélyük elnyerni azt a mandátumot. Listásan pedig mindenki arra, akire szeretné, és itt konkrétan két pártra gondolok ... "

– tette hozzá a legendás zenész, aki arra a kérdésre is válaszolt, nagyobbnak látja-e a választás tétjét, mint négy évvel ezelőtt.

„Mindig nagy a tét, akkor ezért, most másért. Talán annyiban más a dolog, hogy az ember hallgatja a politikusokat, meg a politológusokat, a politikai elemzőket, és ha jól szétnéz a világban, önmaga is látja azt, hogy most nemcsak a magyar gondok vannak, hanem a világ gondjai is ránk szakadtak, ide, erre a kis Kárpát-medencére ugyanúgy, mint a világ bármely szegletére.

Nem biztos, hogy most kellene kipróbálni valami újdonságot, olyan vezetőt választani, aki nem tudja, hogy merre van az előre"

– magyarázta a Véleményvezérben.

Sarkos és tűpontos véleménye van az önimádó, gátlástalan tiszás vezérről Petrás Jánosnak

Filep Dávid felidézte, hogy a rocklegenda oda-odaszól Magyar Péternek a koncertjein.

Van az a pont, amikor az ember már nem bírja tovább. Az egész őstörténete ennek a szerencsétlennek úgy kezdődött, hogy lehallgatta a feleségét"

– mondta Petrás János, majd azzal folytatta, ha bárhol a világban történik ilyesmi, hogy egy minisztert lehallgatnak, felvesznek diktafonnal, azt kémkedésnek minősítik, amiért az illető meg kell, hogy kapja a bünetetését. Mindegy, hogy egy idegen ország hírszerzőjéről vagy a saját férjéről van-e szó.

