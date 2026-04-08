A kormánypártok jelöltjeinek plakátjain élik ki agressziójukat a felhergelt tiszások

A tiszás agresszió mindennapos célpontjai a Fidesz-KDNP jelöltjeinek plakátjai. Gyűlöletre és erőszakra azonban nem lehet országot építeni. Mi nem ebben hiszünk. Mi a békében, az összefogásban és a közös építkezésben hiszünk. Mi vagyunk a békés többség, és nem lehet bennünket megfélemlíteni. Április 12-én a Fidesz a biztos választás – írta közösségi oldalán Bóka János. Az európai uniós ügyekért felelős miniszter egy montázst is megosztott a meggyalázott plakátokról.

A fizikai agressziótól sem riadnak vissza a felhergelt ellenzékiek

Mint arról korábban beszámoltunk, Budapest belvárosában, a Hunyadi tér környékén sétáltatta a kutyáját egy férfi, aki eközben egy sniccerrel módszeresen levagdosta a kormánypárti kampányplakátokat. Ez szemet szúrt egy ferencvárosi fideszes aktivistának, Bocskai Tamásnak, aki követni kezdte az illetőt és telefonjával rögzítette a történteket. Amikor számon kérte a férfit, a plakátrongáló rátámadt, és többször megütötte.