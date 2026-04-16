Pócs János nem haragszik a fiatalokra

„A választók mindig bölcsek, a választók akaratát mindig tiszteletben kell tartani” – fogalmazott a 24.hu-nak adott interjújában Pócs János. Az interjúról készített összefoglalót a Mandiner, amelyből kiderül, hogy mit gondol a jászsági politikus Orbán Viktor történelmi szerepéről, a fiatal ellenzéki szavazókról és a közvélemény-kutatókról.

A jászsági politikus arra a kérdésre, hogy szerinte miért veszített, úgy fogalmazott, nemcsak ő vesztett, hanem országosan a Fidesz is. Majd Helmut Kohl egykori német kancellárt idézte, aki megkérdezte arról az embereket, hogy miért pont a negyedik ciklusa után szavazták ki a hatalomból. A választók erre azt felelték,

mert már untuk."

Pócs János szerint Magyarországon is a változás iránti igény volt a döntő tényező

A volt képviselő leszögezte azt is a beszélgetés során, hogy egy percig sem haragszik a fiatalokra.

Sokan gondolták úgy, hogy kipróbálunk valami újat, ha nem jó, majd visszasírjuk a régit."

A közvélemény-kutatókról viszont lesújó véleményt fogalmazott meg:

Az, hogy valaki eltalálta az eredményt, valaki nem, a véletlen műve: az én esetemben az ellenzéki közvélemény-kutatók és a sajátjaink is azt mérték, hogy biztos a győzelmem, mégsem így lett. Ebből látszik, hogy a közvélemény-kutatásokban nem lehet bízni”

– jelentette ki Pócs.

A Fideszben csak Orbán Viktor képes kohéziós erőt teremteni

Pócs János kitért a miniszterelnök szerepére is, például arra, hogy mindig az első embert terheli a felelősség:

Ő viszi a bőrét a vásárra, ő mutatja az irányt. (...) Az más kérdés, hogy le kell-e mondania: Orbán Viktor négy ciklust húzott le kétharmados többséggel, mindent megtett az ország érdekében, a történelem büszkén fog emlékezni erre az időszakra, ebben egészen biztos vagyok. A mostani kampányban is elment a falig, de a választók változást akartak”

– jelentette ki.