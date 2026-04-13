Pócs János a Partizánban: Ha korona is van a fején, az áruló az áruló marad

„Amire Magyar Péter építette a kampányát, az pontosan az, mint a kuláklista. Ha valaki valamire vitte, azzal fel kellett törölni a padlót” – mondta Pócs János a Partizán műsorában.

Azt mondta, Magyar Péter ezt fel is építette, arról beszélt, kiket kell bezárni, kitől mit kell elvenni. A Fidesz politikusa arról beszélt, neki soha senki nem szólt bele a kampányban, hogy mit kell tennie, maga csinálta a kampányát.

A Jászság eddigi országgyűlési képviselője szerint attól, hogy valakinek korona van a fején, áruló marad.

Ő soha nem fogja komolyan venni Magyar Pétert. Nem ő kezdte a papírbábus játékot. Esze ágába nem lett volna ezt elővenni, ha Magyar Péter nem vitte volna a miniszterelnök figuráját a színpadra. Úgy fogalmazott, a saját közösségéért továbbra is ki fog állni.

Pócs János szerint a közösség mindenáron változást akart, és „ha kis sámlit indítottak volna Orbán Viktor ellen, az is nyert volna”. Azt mondta, országosan arra építettek egy hangulatot, hogy a szomszéd fűje zöldebb. Úgy fogalmazott, ő is gondolkodhatna azon, hogy miért nem adott többet a gyerekeinek.

Ez benne van az emberben. Magyar Péter Jászapátin sem mondott mást.

Ott úgy kapott ki 20 szavazattal, hogy körülbelül 80-100 romát nem engedtek be szavazni. Úgy véli, Magyar Péter kormányában nemhogy nem két ciklus, egy sem lesz.

Akik azt ordibálták eddig hogy m*cskos Fidesz, azok hamarosan azt fogják ordibálni, hogy m*cskos Tisza.

Azt mondta, ma már az online-térben dőlnek el a dolgok, Magyar Péter ebben jobbnak bizonyult. Fiatalosabb, lendületesebb volt. Azt mondta, Orbán Viktor elment a falig a közössége érdekében, erre a közösség valamiért azt mondta, hogy kevés. Szerinte ezt lehet jobban csinálni.

Pócs János tervei szerint a földeken fog dolgozni a következő években, emellett az unokáival foglalkozik majd. Az anyaföldnek szerinte van egy olyan üzenete, hogy minden tavasszal újraindul, és kezdjük elölről. Úgy fogalmazott, neki az agrárium, a dinnyetermelés szenvedély. Innen mesélt el egy történetet is, amelynek kapcsán kifejtette, újra lehet kezdeni.