A Tisza Párt megalakulását követően a lengyel mintát tekintette irányadónak, ezért a Tűzfalcsoport áttekintette ennek a példának a súlyos veszélyeit és drámai hatásait a lengyel demokráciára. A lengyel példa figyelmeztetés Magyarország és más szuverenista államok számára: a nemzeti ellenállás nélkül a globális elit a politikai leszámolásokkal könnyedén „visszafoglalja” és „leuralja” a szuverén nemzetállamokat.

Magyar Péter a politikai leszámolásoktól sem mentes lengyel mintát követheti kormányalakítását követően.

A lap felhívja a figyelmet arra, hogy a Tusk-kormány egyik első lépése

a közmédia és az igazságszolgáltatás átalakítása volt.

A közszolgálati médiában gyors vezetőcseréket hajtottak végre, amelyeket a kormány azzal indokolt, hogy a PiS-korszak alatt ezek az intézmények politikai befolyás alá kerültek. A PiS és a szuverenisták azonban ezt a folyamatot politikai revansként értelmezték, felhívva a figyelmet arra, hogy az államigazgatásban zajló személycserék célja a politikai lojalitás kikényszerítése volt.

A lengyel szuverenisták küzdelme azonban nem ért véget. A PiS és a konzervatív társadalom továbbra is a nemzet érdekeit képviseli – és

a következő választásokon a lengyel nép dönthet a valódi függetlenség mellett.

Politikai leszámolás Lengyelországban

Rámutat arra is a lap, hogy Donald Tusk 2023. december 13-i kormányra lépése óta

Lengyelország politikai életét a revans szelleme hatja át.

A Polgári Platform (PO) vezette koalíció – a Harmadik Út és az Új Baloldal támogatásával – nem a nemzeti érdekek előmozdítására, hanem a Jog és Igazságosság (PiS) nyolc évének szisztematikus felszámolására használta az első évet.

A teljes írás a Tűzfalcsoport oldalán olvasható, amelyből kiderül, hogy