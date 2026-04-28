Hogyan lehetséges az, hogy egy tiszás katolikus esperes a Pride betiltását sajnálva támadja a Fideszt?

A Tűzfalcsoport írása hívja fel a figyelmet arra, hogy a Fideszt a válaszonline.hu lapban a melegfelvonulás betiltása miatt demokráciaellenességgel vádoló Harmai Gábor esperesnek a Pride melegfelvonulás mellett kiálló gondolatmenete alighanem ellentétes lehet a katolikus egyház tanításával.

Harmai Gábor, rendszeresen közéleti kérdésekben megnyilvánuló katolikus esperes a Tisza választási győzelme után most látta elérkezettnek az időt arra, hogy a liberális valaszonline.hu lapban arról értekezzen, hogy a Fidesz kormány a Pride betiltásának törvénybe foglalásával „aggályos demokráciarontást” követett el. Fotó: Facebook / Harmai Gábor

Harmai Gábor esperes szerint a Pride betiltása csak szavazatszerzési célokat szolgált

Harmai Gábor ugyanis a hetiválaszos véleménycikkében arról ír többek között, hogy szerinte a Fidesz “demokráciarontást” hajtott végre.

Mai szemmel az Orbán-rezsim utolsó szakaszához tartozik, de a Pride betiltásának törvénybe foglalása is aggályos demokráciarontás, hiszen a gyülekezési jog korlátozása árán végrehajtott szavazatszerzési kísérlet volt”

- elmélkedik Harmai, aki ugyanebben az írásában arról is értekezett, hogy szerinte a „Szavazat ára” c. tiszás dokumentumfilmben felhozott választási csalások is súlyos demokratikus árnyékot vetnek az Orbán-rezsimre.

A Tűzfalcsoport írása ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a katolikus egyház is foglalkozott a Pride témával, azonban finiman szólva messze nem Harmai szempontjai szerint.

A vatikáni Hittani Kongregáció például 2003-ban kiadott egy közlést, amely "Az azonos neműekről – Megfontolások az azonos nemű személyek együttéléseinek törvényes elismertetésére irányuló törekvésekről" címet viseli, ebben pedig arra mutatnak rá, hogy:

A Szentírás a homoszexuális kapcsolatokat mint súlyos eltévelyedéseket ítéli el. (…) A Szentírásnak ez az ítélete nem jogosít föl arra a következtetésre, hogy mindazok, akik ettől a tehertől szenvednek, személyesen felelősek érte, hanem arról tanúskodik, hogy a homoszexualitás cselekedetei lényegük szerint rendellenesek”.

Szász Péter, a Depositum Katolikus Hitvédelmi Oldal főszerkesztője pedig a HírTv-ben arról beszélt, hogy a szodómia minden formáját, így a homoszexualitást is tiltja a kereszténység – jegyzi meg a Tűzfalcsoport cikke.